Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Erdoğan ikide bir soruyor. Sizin adayınız kim diyor. Önce sen bir kendi adaylığını açıkla. Bahçeli adaylığını gösterdi ama hala Erdoğan adaylığını söyleyemedi. Bizim adayımız 6’lı masayı kuran, senin kimyanı bozan, adalet yürüyüşünü başlatan, tüm kesimlerle kol kola giren Kemal Kılıçdaroğlu’dur" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Erdoğan ikide bir soruyor. Sizin adayınız kim diyor. Önce sen bir kendi adaylığını açıkla. Bahçeli adaylığını gösterdi ama hala Erdoğan adaylığını söyleyemedi. Bizim adayımız 6’lı masayı kuran, senin kimyanı bozan, adalet yürüyüşünü başlatan, tüm kesimlerle kol kola giren Kemal Kılıçdaroğlu’dur" dedi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Bursa İl Başkanlığında gerçekleştirdiği basın toplantısında siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Yüksel Özkan ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu’yle birlikte CHP’li belediye başkanları ve il örgütünün de katıldığı toplantıda Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemlerini ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.





'Türkiye’nin gerçek gündemi konuşulmasın diye Erdoğan böyle hakaretler ediyor'





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı 'sürtük, çürük' ifadelerine değinen CHP’li Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:





Dün insanlar TV’yi izlerken kulaklarına inanamadı. Türkiye’de siyasetçiler arasında çok sert açıklamalar oldu. Bugüne kadar Demirel, Özal, Yılmaz, Çiller gibi birçok siyasetçi gördük. Ama dün ilk kez bir Cumhurbaşkanının ağzından ‘sürtük, çürük’ gibi ifadeler duyduk. Terörist hakaretine alışmıştık ama dünkü sözlerin anlamını biz bile söyleyemeyiz. Erdoğan’ın bu konuda sicili kabarık. İki ayyaş, cem evi cümbüş evi, kadın mı kız mı bilemediğim, haddini bil edepsiz kadın, sanatçı müsveddeleri, affedersiniz Ermeni, ulan İsrail dölü, ananı da al git, bunlar Zerdüşt, haşhaşiler, Vandallar, çapulcular, zillet, cibilliyetsiz, şehide kelle, zürriyetsiz, çakal, man kafa ve dün sürtük… Türkiye’nin gerçek gündemi konuşulmasın diye Erdoğan böyle hakaretler ediyor. Ben Erdoğan’ı anne babalara havale ediyorum.







