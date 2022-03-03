Samanyolu Haber /Gündem / “Bizim aile 50 kişiyi götürür” tehditine mahkemeden çok ilginç karar! /03 Mart 2022 15:03

“Bizim aile 50 kişiyi götürür” tehditine mahkemeden çok ilginç karar!

Bir TV programında 15 Temmuz’la ilgili konuşurken “Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” diyen Sevda Noyan’ın davasında mahkeme, dosyayı uzlaştırma bürosuna yolladı. Noyan’la aynı sitede yaşayan üç kişi uzlaşırsa dava düşecek.

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3 Mayıs 2020’de yayınlanan bir televizyon programdaki sözleri nedeniyle yargılanan Sevda Noyan hakkında mahkeme ilginç bir karara imza attı.

Sevda Noyan, “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede böyle üç-beş var, benim listem hazır.” diyerek infial uyandıran cümleler kullanmıştı.

Komşularına yönelik tehdit savuran ve ‘ölüm listesi’ hazırladığını söyleyen Noyan hakkında avukat Çağrı Ayhan Şenel ve çok sayıda kişi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Savcılığı yetkisizlik kararıyla dosyayı İstanbul Başsavcılığına gönderdi ve dava açıldı.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre; İstanbul 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit‘ suçlamasıyla üç yıldan altı yıla kadar hapsi talep edilen Noyan katılmadı. Onu avukatı temsil etti.

Hâkim, duruşmanın başında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Noyan’la aynı sitede yaşayan ve ondan şikâyetçi olduğu belirtilen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için yazı yazıldığını ve buna cevap verildiğini duyurdu.

Hâkimin aktardığına göre sitenin yöneticisi, bu kişilerin mağdur olmadığını ve Noyan’dan şikâyetçi olmadığını söyledi.

Bunun üzerine hâkim, Noyan’ın avukatına müvekkili için ‘zincirleme şekilde tehdit‘ suçundan ek savunma hakkı verdiğini söyledi. Avukatı da “Müvekkilimin suç teşkil ettiği iddia edilen eylemleri tehdit suçunun unsurlarını oluşturmuyor. Bu sözler herhangi birisine yönelik değildir. Bu nedenle müvekkilimin beraatını talep ediyorum” dedi.

UZLAŞIRSA DAVA DÜŞECEK
Mahkeme de dava dosyasını uzlaştırma bürosuna yollayarak, Noyan’la aynı sitede yaşayan üç kişinin uzlaştırma işlemlerinin yapılmasını istedi. Bir sonraki duruşmanın ise 17 Mayıs’ta görülmesine hükmedildi. Bu duruşmaya kadar Noyan’la aynı sitede yaşayan üç kişi uzlaşırsa dava düşecek.
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