Samanyolu Haber /Gündem / Bizim Diyanet'te 'israf haram' değil mi? /30 Nisan 2021 10:10

Bizim Diyanet'te 'israf haram' değil mi?

Dinimizde israfın haram olduğunu anlatmakla görevli Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı için bastıracağı takvime 18 milyon lira harcayacak.

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Diyanet, 2022 yılı için bastıracağı takvime bir yılda yüzde 70 daha fazla para ödedi. 2020 için bastırdığı 3 milyon 384 bin adet takvime 9 milyon 881 bin TL, 2021 yılı için bastırdığı 3 milyon 420 bin adet takvime ise 10,6 milyon TL harcayan Diyanet, aynı sayıda bastırılacak takvim için 18 milyon TL’yi gözden çıkardı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi, 11 Mart 2021’de, “2022 yılı Diyanet Takvimi basımı ve dağıtımı” ihalesi açtı.

İhale, dün karara bağlandı. Diyanet, 3 milyon 420 bin adet takvim için 18 milyon TL ödedi. Başkanlığın 2022 için bastıracağı takvimler 2021 yılına oranla yüzde 70 daha pahalıya mal edildi.

"Hatlı duvar takvimi yedi renk çift kompenantlı yaldız ve vernikle hazırlanacak"

Diyanet için 3 milyon 420 bin adet basılacak takvimlerin 3 milyon 250 bin adeti blok takvim, 100 bin adeti çocuk takvimi, 25 bin tanesi blok takvim kaidesi, 17 bin 500 tanesi blok masa takvimi, 10 bin tanesi hatlı duvar takvimi ve 17 bin 500 tanesi spiralli üçgen masa takvimi olarak bastırılacak. Blok takvimlerde 16 farklı tasarım kullanılabilecek, Amerikan Bristol kağıt kullanılacak. Hatlı duvar takvimi ise yedi renk çift kompenantlı yaldız ve vernikle hazırlanacak. Takvime baskıyı parlatan vernik uygulaması yapılacak.
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