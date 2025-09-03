İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması sonrası yerine atanan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edilmesiyle CHP’de yaşanan kriz sürerken, Genel Başkan Özgür Özel, Zeytinburnu Meydanı’nda halka seslendi.



Özel, iktidarı sert sözlerle eleştirerek şöyle konuştu:



“Birileri kötülükte el yükseltiyorlar. Bizim sineceğimizi, sizlerin korkacağını sanıyorlar. ‘Mahkemelerden karar alırız, kayyım atarız, CHP’yi sustururuz, sindiririz, makbul bir CHP yaratırız’ diyorlar. Birilerini Silivri’ye hapsederek bizi susturacaklarını düşünüyorlar. Susmayanlara, teslim olmayanlara selam olsun.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen Özel, “Zeytinburnu meydanı, 19 Mart darbecilerine, kayyımcılara ve kayyım meraklılarına en iyi cevabı veriyor” dedi.