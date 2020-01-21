Bizler döndük KHK'lılar da dönecek





1402'likler olarak görevine son verilen memurlarla KHK ile görevden alınan memurların durumunu değerlendiren Köseoğlu mahkeme kararıyla görevlerine döndüklerini ve maaşlarını yasal faiziyle birlikte aldıklarını kaydetti.





Danıştay'ın geçmişte emsal kararları olduğunu belirten emekli öğretmen Gülhami Köseoğlu

"1402'lik memurların sayısı 5 bindi KHK'lıların sayısı 150 bin civarında. Onların sesinin daha çok çıkması gerekiyor. "

Sessiz kalan KHK'lılaın da er yada geç KHK mücadelesine katılacağını ve bu güç karşısında hiç bir şeyin duramayacağını belirten Köseoğlu KHK TV'ye konuştu







