Samanyolu Haber /Gündem / Bizler döndük KHK'lılar da dönecek /21 Ocak 2020 15:39

Bizler döndük KHK'lılar da dönecek

12 Eylül darbesi sonrası 1402 denilen kanunla görevden alınan Gülhami Köseoğlu "Bizler nasıl döndüysek KHK'lılarda dönecek. Hiç endişeleri olmasın" dedi.

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1402'likler olarak görevine son verilen memurlarla KHK ile görevden alınan memurların durumunu değerlendiren Köseoğlu mahkeme kararıyla görevlerine döndüklerini ve maaşlarını yasal faiziyle birlikte aldıklarını kaydetti. 

Danıştay'ın geçmişte emsal kararları  olduğunu belirten  emekli öğretmen Gülhami Köseoğlu 
"1402'lik memurların sayısı 5 bindi KHK'lıların sayısı 150 bin civarında. Onların sesinin daha çok çıkması gerekiyor. "
Sessiz kalan KHK'lılaın da er yada geç KHK mücadelesine katılacağını ve bu güç karşısında hiç bir şeyin duramayacağını belirten Köseoğlu KHK TV'ye konuştu


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