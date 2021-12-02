Samanyolu Haber /Ekonomi / Bizzat Cumhurbaşkanlığı itiraf etti: Kredisini ödeyemeyenlerin sayısı %127 arttı /02 Aralık 2021 10:04

Bizzat Cumhurbaşkanlığı itiraf etti: Kredisini ödeyemeyenlerin sayısı %127 arttı

Cumhurbaşkanlığı’nca yayımlanan tablolar, tüketici kredisini ödeyemeyenlerin sayısının, geçen yıla göre yüzde 127,2 artarak 788 bin 861 kişiye çıktığını gösterdi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın “Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm Raporu’nda” borcunu ödememiş kişi sayısına da yer verildi. Tabloya göre, geçen yılın ocak-temmuz döneminde tüketici kredisini ödeyemeyen kişi sayısı 347 bin 276’ydı. Bu yılın aynı döneminde tüketici kredilerini ödeyemeyenlerin sayısı 788 bin 861 kişiye çıktı. Artış yüzde 127.2 oldu.

Aynı dönemde bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı da 320 bin 889’dan 351 bin 161 kişiye çıktı. Artış yüzde 9.4 oldu. Tüketici kredisi ve/veya bireysel kredi kartı borcunu ödeyememiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 73.2’lik artış ile 558 bin 319’dan 967 bin 136’ya çıktı.

Eylülde ise tüketici kredisini ödeyemeyen kişi sayısında büyük artış oldu. Geçen yılın eylülünde 56 bin 987 olan tüketici kredisini ödeyemeyen kişi sayısı bu yılın eylülünde yüzde 101.5’lik artış ile 114 bin 805’e yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bizzat Cumhurbaşkanlığı itiraf etti: Kredisini ödeyemeyenlerin... Sonraki Haber >>

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:42:34