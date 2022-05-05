Bizzat bürokrat açıkladı: Saray, 500 TL’lik banknot talimatı verdi

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MB bürokratı, Kavcıoğlu’nu TR724’e yalanladı: Saray, 500 TL’lik banknot talimatı verdi





Merkez Bankası’nın 500 TL’lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar basacağı yönündeki iddialar yeni bir boyut kazandı. Önceki gün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ancak Merkez Bankası’nda aktif görevde bulunan bir bürokrat, iddiaların gerçek olduğunu açıkladı. En geç haziran ayı sonuna kadar 500 TL’lik banknotlar ile 5 TL madeni paraların tedavülde olacağının altını çizdi.



Geçtiğimiz günlerde önce Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu ardından Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası’nda 500 TL’lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etmişti. Bu iddialar Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ya soruldu. Merkez Bankası Başkanı, öne sürülen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Kavcıoğlu, ”Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız yok.” ifadelerini kullandı.



Ancak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun gerçeği söylemediği ortaya çıktı. Tr724’e bilgi veren halen Merkez Bankası’nda görevli bir bürokrat, haziran ayı sonuna kadar 500 TL’lik banknotların ve 5 TL madeni paraların piyasada olacağını kaydetti.



Saray’ın Merkez Bankası’na bu yönde talimat verdiğini ve Merkez Bankası’nın da basım için gerekli çalışmaları başlattığını aktaran banka bürokratı, şöyle konuştu: “Ancak hem sosyal medyada hem de bazı siyasilerin yaptığı açıklamalar Merkez Bankası’nda endişeye neden oldu. Zaten Kavcıoğlu, toplumsal baskıdan korkan bir bürokrat. Bu paylaşımlardan sonra bir süre basım işlerini erteleme kararı alındı. Muhtemelen haziran ayı sonuna kadar basım işleri tamamlanır. Temmuz ortasına kadar paraların tedavülde olacağını öngörüyoruz.”



SADECE PARADAKİ 'ERDOĞAN FOTOĞRAFI' DOĞRU DEĞİL



Yine söz konusu bürokrat hem sosyal medyada hem de bazı siyasilerce basımı yapılacak 500 TL’lik paralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin olacağı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı bilgisini verdi. Merkez Bankası’nda yapılan toplantılarda bu tür bir konunun hiç gündeme gelmediğini aktardı. Yine tarihsel öneme haiz bir kişinin resminin paraya basılacağını kaydetti.

