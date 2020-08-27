Blake'i vuran polisin adı açıklandı

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde Jacob Blake'in polis tarafından vurulduğu olaya ilişkin detaylar belli olmaya başladı.





Wisconsin Başsavcısı Josh Kaul, Blake'i aracına binerken sırtından vuran polis memurunun isminin Rusten Sheskey olduğunu açıkladı. Sheskey'in yedi yıldır Kenosha polis departmanında çalıştığı belirtildi.





Kaul ayrıca Blake'in vurulduğu aracın şoför tarafında bir bıçak bulunduğunu ifade etti. ABD'li başsavcı, soruşturmada Blake'in de "bıçağı olduğunu kabul ettiğini" söyledi.





Başsavcının açıklamasına yanıt veren Blake'in avukatı ise müvekkillinin polise yönelik hiçbir tehdit oluşturmadığını ve bıçağı olmadığını belirtti.





Kenosha'da geçen hafta sonu gerçekleşen olayda, arkasından yedi el ateş edilen Blake'e dört mermi isabet etmişti. Ailesi, felç geçiren Blake'in yeniden yürümesinin "mucize" olacağını belirtiyor.





Protestocuları vuran tüfekli şahıs tutuklandı





Blake'in vurulmasının ardından Kenosha'da protesto gösterileri düzenlenirken önceki geceki eylem sırasında silahlı bir genç bazı protestoculara ateş açmıştı.





Olaya ilişkin görüntülerde, kendisini etkisiz hâle getirmeye çalışan protestoculara ateş açtığı görülen ve vurduğu üç kişiden ikisini öldüren kişinin polis tarafından durdurulmadan olay yerinden uzaklaştığı görülmüştü.



