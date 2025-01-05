Blinken anlattı: Netanyahu ile yerin 6 kat altında 9 saatlik sır toplantı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ederken, süreci çözüme götürebilecek en önemli aktörlerden biri ABD olarak görülüyor. Savaşın ilk gününden beri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya olan desteğini vurgulayan ABD, ironik olarak Gazzelilere yardım ulaştırılmasını da savunduğunu söylüyor.





'DOKUZ SAAT KONUŞTUK'

Bölgedeki gelişmeler dikkatle takip edilirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, The New York Times gazetesine bir röportaj verdi. Blinken, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işleyip işlemediğiyle ilgili bir soruya "Bunu derinlemesine inceledik ve hala inceliyoruz. 7 Ekim'den beş gün sonra İsrail'e ilk ziyaretim sırasında başkent Tel Aviv'deki İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) karargahında başbakanın da aralarında bulunduğu hükümet üyeleri ile yerin 6 kat altında 9 saat geçirdim. Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ulaştırılması için gerekenler hakkında saatlerce konuştuk" diye yanıt verdi.





Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın da kendisinden birkaç gün sonra İsrail'e gelmeyi planladığını açıkladı. Dışişleri Bakanı, Netanyahu'nun Gazze'de insani yardıma izin verilmeyeceğini söylemesiyle Biden'ı arayıp gelmemesini söylediğini anlattı.