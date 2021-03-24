Samanyolu Haber /Gündem / Blinken’dan Çavuşoğlu’na S-400 uyarısı /24 Mart 2021 14:42

Blinken’dan Çavuşoğlu’na S-400 uyarısı

Bugün Brüksel'de Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ankara'ya uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

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Ocak ayında koltuğa oturan ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'yi halen aramamasına rağmen Ankara-Washington hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor…

Son 3 günde ABD'li ile Türk yetkililer farklı lokasyonlarda bir araya gelirken bugün de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brüksel'de bir araya geldi.

Çavuşoğlu ile Blinken'in NATO dışişleri bakanları toplantısı için bulundukları NATO karargahında yaptıkları görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “(Görüşmede) ittifak ilişkilerinin önemi teyid edildi. ABD tarafı Afganistan toplantısına evsahipliği yapacağı için Türkiye’ye teşekkür etti. Suriye, Libya ve D. Akdeniz hk etraflı görüş alış-verişinde bulunuldu. PKK/PYD/FETÖ bağlamında ABD’den taleplerimizi tekrarladık. S-400 konusu da ele alındı” denildi.

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Fakat bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra ABD’den görüşmenin detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Görüşmede, Blinken’ın Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini gündeme getirdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Blinken’in Çavuşoğlu’na Rusya’dan  S-400 hava savunma sistemi satın almaması konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaması konusunda uyarıda bulundu. Blinken ayrıca Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasından duyulan endişeyi de dile getirdi. İkili Suriye, Afganistan’daki ortak menfaatleri ve NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri, demokrasiyi ve insan hakları konusunu görüştü” ifadesi kullanıldı.
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