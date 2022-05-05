Samanyolu Haber /Gündem / Blinken’ın COVID-19 Testi Pozitif Çıktı /05 Mayıs 2022 11:49

Blinken’ın COVID-19 Testi Pozitif Çıktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Blinken’ın takviye doz dahil tam aşılı olduğu ve birkaç gündür Başkan Joe Biden’ı görmediği, bu nedenle Biden’ın bakanla yakın temas kuran kişiler arasında değerlendirilmediği belirtildi.

Açıklamada, “Bakan evde izole olacak ve çalışma programını çevrimiçi olarak sürdürecek. Bakanlığı geri dönmeyi, görevlerine ve seyahatlerine tam kapsamlı olarak tekrar başlamayı sabırsızlıkla bekliyor” ifadesi kullanıldı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price da günlük basın brifinginde, Blinken’ın dün ve bu sabah yaptırdığı testlerin negatif çıktığını, bugün öğleden sonra hastalık semptomu göstermesinden sonra tekrar test yaptırdığını ve bu sefer testin pozitif sonuç verdiğini söyledi.

Blinken haftasonunda medya ve siyaset dünyasından tanınmış isimlerin de yer aldığı binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin geleneksel yemeğine katılmıştı.

Price, bakanlığın son günlerde Blinken’la yakın temas kuran kişileri bilgilendirmek için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Blinken bugün İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, dün de Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile görüşmüştü.

Blinken’ı sürekli gören isimlerden sözcü Price ise, bugünkü günlük brifingden bir saat önce test yaptırdığını ve negatif sonuç çıktığını açıkladı.

Blinken’ın yarın yapması planlanan Çin politikasıyla ilgili merakla beklenen konuşmasının da ertelendiği bilgisi verildi.
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