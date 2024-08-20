Blinken: İsrail Gazze teklifini kabul etti, Hamas da aynısını yapmalı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin batısındaki Eş Şati Mülteci Kampı, doğusundaki Et Tuffah Mahallesi ve Han Yunus kentinin batısındaki En Nemsavi siteleri bölgesine saldırı düzenlediğini söyledi. Basal, Eş-Şati Mülteci Kampı’nda sekiz, Tuffah mahallesinde ise dört Filistinlinin İsrail savaş uçaklarınca düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail savaş uçaklarının güneydeki Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerinde de saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çeken Mahmud Basal, aralarında bir bebek ile bir kadın ve çocukların da bulunduğu 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.





Bölgede olası bir saldırıyı önlemek için yoğun diplomatik çaba içinde olduklarını ifade eden Antony Blinken, hedeflerinin, askeri bir çatışmayı önlemek, bu gerçekleşirse de bunu bertaraf etmek olduğunu belirtti. Blinken, tüm taraflardan tek taraflı adımlardan kaçınmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Hükümetlerimiz arasındaki işbirliğiyle Gazze'de bir ateşkes ve buradaki İsraillilerin getirilmesi için bir anlaşma sağlamaya çalıştık. Amacımız, Gazze'deki esirlerin getirilmesi, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Gazze'deki Filistinlilerin can sağlığını güvenceye almak ve çektiği sorunları sona erdirmek."





ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail istihbarat direktörlerinin arabulucu ülkeler Katar veya Mısır'da gerçekleşen görüşmelere gideceğini belirterek, 'Hamas'ın önce anlaşmayı kabul etmesi sonra da aşamaları müzakere etmesi gerektiğini' dile getirdi.





Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmalarına ilişkin Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üst düzey yetkililerin bu hafta sona ermeden Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'de ateşkes müzakereleri için toplanacağını, ABD Başkanı Joe Biden'ın da anlaşmanın sonuçlandırılabilmesi için bölgesel liderlerle görüştüğünü ifade etti.







ABD'nin konuya ilişkin açıklamalarını Reuters haber ajansına değerlendiren üst düzey Hamas yetkilisi Osama Hamdan ise Washington yönetimini 'İsrail'i kayırmak' ile suçladı. Hamdan, "Blinken, İsraillilerin mutabık olduğunu söylediğinde, sonrasında ise İsraillilerin güncellenmiş bir teklif olduğunu söylediğinde, bu, Amerikalıların İsrail'in baskısına maruz kaldığı anlamına gelir; tam tersi değil. Biz bunun İsraillilere daha fazla zaman veren bir manevra olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Osama Hamdan, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın da Gazze'de ateşkes görüşmelerindeki karar alma sürecinin 'hep bir parçası' olduğunu söyledi. Hamdan, "Güvenlik koşulları sebebiyle Sinvar ile iletişimin araç ve mekanizmaları var ama yine de pürüzsüz işliyor" dedi.





Mısır merkezli El Kahire El İhbariyye kanalının üst düzey bir yetkiliden aktardığı haberde ise Kahire yönetiminin İsrail'in Philadelphia Koridoru ile Refah Sınır Kapısı'ndan tamamen çekilmesinde ısrarcı olduğu belirtildi. Haberde, 'Mısır'ın, İsrail kuvvetlerinin Philadelphi Koridoru'nda kalmasını kabul ettiği' yönünde İsrail basınında çıkan iddialar yalanlandı.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'ya yaptığı dokuzuncu ziyaret sürerken, İsrail güçleri de Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun 19 Ağustos Pazartesi sabahından bu yana, kuzeydeki Gazze kenti ile güneydeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda aralarında bebek, kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine takası müzakerelerini görüşmek üzere İsrail'e giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin 'aradaki boşlukları kapatacak' yeni anlaşma teklifi sunduklarını ve Netanyahu'nun bunu kabul ettiğini belirtti ancak taslaktaki maddeleri açıklamadı.Blinken, "İsrail'in güvenliliğine bağlılığımızı yineliyoruz. 7 Ekim'den itibaren bunu pratik olarak uyguluyoruz. Bölgeye askeri varlığımızı kaydırdık. Bu varlık, tahrik değil bilakis caydırmak içindi. Eğer ki bir saldırı gerçekleşirse bunu önlemek için hazırız" dedi.Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın Doha'da 'aradaki boşlukları kapatacak' yeni bir teklif sunduğunu kaydeden Blinken, yeni teklifteki maddeleri açıklamadı. Blinken, anlaşma için ön şartlar konusunda ısrarcı olacağını açıklayan Netanyahu'nun 'boşlukları kapatan yeni teklifi kabul ettiğini' duyurdu. İsrail'in talepleri doğrultusunda boşlukları kapatan anlaşmayı 'Hamas'ın kabul etmesi gerektiğini' söyleyen Blinken, ateşkes müzakerelerinden vazgeçmeyeceklerini, anlaşma olmadığı müddetçe, daha fazla İsrailli rehinenin ölebileceğini ve bu süreçteki olayların anlaşmayı imkansız hale getirmese de erteleyebileceğini aktardı.İsrail'den sonra Mısır ve Katar'a gideceğini anlatan Bakan Blinken, Netanyahu'nun kalıcı ateşkese razı olup olmadığıyla ilgili soruya cevaben, Hamas'ın anlaşmaya ikna edilmesi gerektiğini yineledi, 'anlaşmanın aşamalarla ilerleyeceğini' söyledi. Blinken, "Birinci aşamada 6 hafta esirler karşılıklı serbest bırakılacak. İkinci aşamada da kalıcı ateşkes için müzakereler devam edecek. Uzman ekipler bu aşamalar üzerinde çalışıyor" dedi.İsrail basınına yansıyan haberlerde ise ateşkes ve rehine takası müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden İsrailli heyetin, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru konusunda Hamas'la bir anlaşmaya varamadan Tel Aviv'e döndüğü belirtildi.Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ın yer almadığı İsrailli heyet ülkeye döndü. İsrailli bir yetkilinin ifadelerine yer verilen haberde, müzakerelerde Philadelphia Koridoru konusunda bir sonuca varılamadığı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu konudaki tavrından taviz vermeye hazır olmadığı aktarıldı.İsrail'in kuvvetlerini Philadelphia Koridoru'nda tutmak istediği ancak Mısırlılar ile Filistinlilerin İsrail ordusunun tamamen çekilmesi konusunda ısrar ettiği kaydedildi.Gazze Şeridi’ndeki İsrailli rehinelerin aileleri ise ABD, Mısır ve Katar’a, Hamas ile İsrail arasında bir esir takasının sağlanması için çalışmalarını sürdürme çağrısında bulundu.Walla News’in haberine göre, rehine aileleri, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’ye birer mektup gönderdi.Aileler, mektuplarda, arabulucuların savaşı sona erdirme çabalarını ve esir olan yakınlarını geri getirmek için gerekli adımları desteklediklerini vurgulayarak, “Ateşkes anlaşmasını ve kaçırılanların (esirlerin) serbest bırakılmasını destekleyen İsrail vatandaşlarının çoğunluğu adına, devam eden arabuluculuk çabalarınız ve anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırma konusundaki kararlılığınız için derin şükranlarımızı sunmak istiyoruz" dedi.Son dönemde yapılan anketlerin ve ülke çapında düzenlenen gösterilerin İsrail halkının büyük çoğunluğunun esir takası anlaşmasını desteklediğine dikkat çeken aileler, arabulucuların çabalarının sonuç verebileceğine inandıklarını kaydetti.