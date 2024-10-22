Blinken, İsrail'e gidiyor: 'Tel Aviv, Gazze'de yeni bir ateşkes önerisi sundu'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim 2023'ten bu yana 11'inci kez Orta Doğu turuna çıkıyor. Blinken'ın ilk durağının İsrail olduğu ifade edilirken, ziyaretlerinin amacının Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde İsrail güçleriyle çatışmada hayatını kaybetmesinin ardından ateşkes görüşmelerini canlandırmak olduğu ifade ediliyor. Söz konusu ziyaretler, aynı zamanda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde yapılacak.







BLINKEN'IN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Reuters haber ajansının aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ziyaretinin bir hafta sürmesi planlanıyor. Blinken, bu kapsamda Ürdün'e gidecek, ayrıca Hamas ve İsrail arasında Mısır'la birlikte dolaylı arabuluculuk çalışması yürüten Katar'ın başkenti Doha'yı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak. İran'ın 1 Ekim'de düzenlediği balistik füze saldırısına İsrail'in nasıl bir yanıt vereceği belirsizliğini korurken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, kimliğinin gizli kalması şartıyla Reuters'a yaptığı açıklamada, Blinken'ın, savaşa nasıl son verileceği görüşmelerine, çatışmaların bitmesi sonrası Gazze Şeridi için planlarına ve insani yardımların nasıl geliştirileceğine odaklanacağını anlattı.





Yetkili, İsrail ve Arap ülkeleriyle görüşmelerde Blinken'ın İsrail'in olası bir ateşkes sonrasındaki meselelere odaklanacağını, özellikle güvenlik, yönetim ve yeniden inşa konularının ele alınacağını söyledi. Buna göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca İsrail ve diğer ülkelerle, Hizbullah'la çatışmaya nasıl diplomatik bir çözüm getirilebileceğini konuşacak ve İsrail'in İran'a olası yanıtı konusundaki görüşmeleri sürdürecek.







İSRAİL BASINI: TEL AVİV YÖNETİMİ, SINIRLI BİR ATEŞKES ÖNERİSİ GETİRDİ

Öte yandan, İsrail basını, Benjamin Netanyahu başbakanlığındaki Tel Aviv yönetiminin, ordunun Gazze Şeridi'nden çekilmesini kapsamayan yeni 'sınırlı' bir ateşkes önerisi sunduğunu bildirdi. Devlet televizyonu KAN'ın haberinde, teklifin Gazze'de Hamas'ın rehin tuttuğu bazı İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında kısıtlı bir ateşkesi içerdiği belirtildi. Ateşkes önerisinin İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini kapsamadığı aktarıldı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre göre, Netanyahu'nun Mısırlı yetkililerle söz konusu ateşkes önerisini görüşmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ı Kahire'ye gönderdiği kaydedildi. İsrail'in Walla haber sitesinin haberinde de Şin-Bet Başkanı Bar'ın kabine toplantısında, Mısır İstihbarat Teşkilatı Hasan Mahmud Reşad'dan ateşkes görüşmelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin aldığı öneriyi sunduğu paylaşıldı. Bar'ın pazra günü Reşad ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldiği ifade edildi.





'BİRKAÇ GÜNLÜK ATEŞKESE KARŞILIK BAZI REHİNELER SERBEST BIRAKILSIN'

Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Reşad'ın, Ronen Bar'a "Hamas ile ateşkes müzakerelerini daha büyük bir anlaşmaya taşıyacak" küçük bir anlaşmanın ana hatlarını sunduğu aktarıldı. Söz konusu anlaşmanın birkaç günlük ateşkes uygulanması karşılığında Gazze'de tutulan bazı İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını içerdiği belirtildi.





Israel Hayom gazetesinin haberinde ise kabinenin konuyla ilgili daha ayrıntılı ve derin bir strateji oluşturması için İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i görevlendirdiği kaydedildi. Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin serbest kalması için çalışmaların Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından hız kazandığı ifade edildi. Yeni öneriye ilişkin, henüz Mısır, Katar ve Hamas'tan bir açıklama yapılmadı.





Gazze'de ateşkes ve rehine takası için İsrail ile Hamas arasında, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda dolaylı müzakereler aylardır sürüyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.





MISIR VE KATAR'DAN 'ATEŞKES' GÖRÜŞMESİ

Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve rehine takası görüşmeleri yeniden canlandırılmaya çalışılırken Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lulva El Hatır Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü.





Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abdulati'nin, başkent Kahire'de Katarlı Bakan Hatır'la bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili çabaların ele alındığı aktarılan açıklamada, Mısır ve Katar'ın Filistin davasına ilişkin kapsamlı ve adil çözüm çabalarına desteklerine dikkat çekildi. Açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesi nedeniyle Gazze'ye yardımların ulaşmadığına vurgu yaptı.