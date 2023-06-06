Samanyolu Haber /Dünya / Blinken: Yahudi yerleşimleri barış önünde engel /06 Haziran 2023 08:31

Blinken: Yahudi yerleşimleri barış önünde engel

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail yanlısı lobi kuruluşu AIPAC'ta yaptığı konuşmada sağcı İsrail hükümetine mesajlar verdi, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesinin iki devletli çözüm şansına zarar verdiğini vurguladı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail yanlısı lobi kuruluşu AIPAC'ta yaptığı konuşmada, bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin barışın önünde engel oluşturduğunu söyledi.

ABD'nin Ortadoğu sorununda İsrail'in güvenliği ve iki devletli çözüme katkı taahhüdünü bir kez daha vurgulayan Blinken, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da "ilhaka yönelik adımlar ya da kutsal mekanlardaki statükonun bozulmasının" iki devletli çözümün başarı şansını zedeleyeceğini kaydetti.

Kendisi de Yahudi dinine mensup olan Blinken, "Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi, aradığımız umut ufku önünde açık bir engel oluşturmaktadır" dedi. Blinken, "Aynı şekilde Batı Şeria'nın ilhakına yönelik fiili ya da hukuki herhangi bir adım, kutsal mekanlardaki tarihi statükonun bozulması, evlerin yıkımına devam edilmesi, nesiller boyunca o evlerde yaşayan ailelerin tahliyesi, iki devletli çözümün başarı şansına zarar vermektedir" diye konuştu.

ABD'deki en güçlü Yahudi lobi kuruluşu olarak bilinen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinde (AIPAC) Blinken'ın bu sözlerinin ardından sessizlik olduğu belirtiliyor.

Aralık ayı sonunda kurulan ve İsrail tarihinin "en sağ" hükümeti olarak nitelendirilen Benyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümette aşırı sağ ve milliyetçi partiler bulunuyor. Koalisyon hükümeti, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini öncelikleri arasında saymış, son olarak İsrail polisinin Müslümanlar için de kutsal kabul edilen Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, gerilimi tırmandırmıştı.
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