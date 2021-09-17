Samanyolu Haber /Dünya / Blinken'den Fransa açıklaması /17 Eylül 2021 20:32

Blinken'den Fransa açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Krallık ve Avusturalya ile birlikte gerçekleştirdikleri Hint-Pasifik bölgesi güvenlik ortaklığının sonucunda öfkelenen Fransa’yı “hayati ortak” olarak nitelendirdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile Avustralya dışişleri ve savunma bakanları ile Washington’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Blinken basın toplantısında, Avustralya ile imzalanan denizaltı alım anlaşmasının ardından Fransa ile gerilen ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu. Blinken, Fransa’nın Hint-Pasifik bölgesinde “hayati bir ortak” olduğunu belirterek Washington’un Paris ile işbirliğine devam edeceğini ifade etti.

Washington'un denizaltı anlaşmasını açıklanmadan önce Fransız makamlarla temas halinde olduğunu söyleyen Blinken, “Fransa ile Hint-Pasifik’te ve dünyanın bir çok yerinde inanılmaz derecede yakın işbirliği içerisindeyiz. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Bu ilişkiye, bu ortaklığa çok değer veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin kararını savundu ve anlaşmayla ilgili hem Çin hem de Fransa'dan gelen eleştirileri reddetti. Jen Psaki Çin ile çatışma peşinde olmadıklarını belirterek amaçlarının Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın Hint-Pasifik bölgesi güvenliği için ortaklık kurduklarını ve beraber çalışacağını duyurmuştu. Biden ayrıca, Avusturalya'nın ABD üretimi olan nükleer-kuvvetli denizaltılarını satın alacağını bildirmişti.

Avusturalya'nın ABD ile anlaşarak, Fransa'yla olan 40 milyar dolarlık anlaşmasını iptal etmesi Fransa'yı kızdırmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturalya ile aralarındaki 40 milyar dolarlık anlaşmanın kaybedilmesine tepki göstererek, bu durumu “arkadan bıçaklamak” olarak nitelendirmişti.
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