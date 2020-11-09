Bloomberg: Albayrak telefonunu da kapattı, yardımcıları ulaşamadı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam saatlerinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini ilan etti.







Ancak, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmaması ve Albayrak'ın Twitter hesabının kapanması, istifanın doğruluğuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.





Konuyu haberleştiren Bloomberg de, 'hükümet politikası gereği ismini vermek istemeyen bir bakanlık kaynağına' dayandırdığı haberinde, Albayrak'ın istifasının doğrulandığını söyledi.





'Kargaşaya neden oldu'





Haberde ayrıca, Albayrak'a telefonla ulaşılamadığı belirtildi ve "İstifanın alışılmadık tarzı kargaşaya neden oldu, Albayrak'ın bazı yardımcıları için bile, kendisine ulaşmaya çalıştıklarında bakanın telefonunun kapalı olması şaşırtıcıydı" ifadelerine yer verildi.





Albayrak’ın Twitter hesabını da sildiğini aktaran Bloomberg, Türk makamlarından istifa ile ilgili bir doğrulama ya da yalanlama gelmediğini aktardı.