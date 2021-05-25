Samanyolu Haber /Gündem / Bloomberg anketleri yorumladı: Erdoğan’a destek en düşük seviyede /25 Mayıs 2021 10:59

Bloomberg anketleri yorumladı: Erdoğan’a destek en düşük seviyede

Bloomberg, Türkiye’de yapılan son anket çalışmalarını analiz ettiği bir haber hazırladı. Habere göre, Erdoğan’a verilen destek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

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ABD merkezli Bloomberg, son zamanlarda yapılan anket çalışmalarını, “Ekonomik kriz büyürken, Erdoğan’ın anket oranları bütün zamanların en düşük seviyesini gördü” başlığı taşıyan bir haberle analiz etti.

Bloomberg’in anket sonuçlarını değerlendirdiği haberinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’sine halkın desteği, hükümetin ekonomiye karşı tutumundan duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle geçtiğimiz ay tüm zamanların en düşük seviyesini gördü” denildi.

Erdoğan destekçisi büyük bir grubun AKP’den vazgeçtiğini belirtilen analizde, “Muhalefet partileri, şu ana kadar Türkiye'nin geleceğine büyük ihtimalle karar verecek olan bu seçmenlere yuva sağlayamadı” yorumunda bulundu.

ARALIK AÇILIYOR

Bloomberg tarafından Merkez Bankası Başkanlığı’ndan Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla Türk lirasının dolar karşısında yüzde 13'ün üzerinde değer kaybettiği hatırlatıldı. Haberde, “Merkez Bankası’nın itibarını yeniden sağlamaya çalışan Ağbal'ı görevden alma kararı, yatırımcıların Türk piyasalarına olan hevesini hızlı bir şekilde tersine çevirdi” yorumunda bulundu.

Analizde “Anketlere göre, Erdoğan'ın kendisi de sandıklarda eşi görülmemiş bir düşüş yaşıyor. Erdoğan ile cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki potansiyel rakipleri arasındaki popülarite aralığı açılıyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ÖNDE

Bloomberg, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Erdoğan'dan 10 puandan fazla yarışı önde götürdüğünü" belirtti. İmamoğlu ve Yavaş'ın yanı sıra 'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan’dan daha iyi performans gösteriyor' yorumunda bulundu.

ORTAK ADAY

Haberde, “Anketlerde, Erdoğan'ın peşinden giden ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ortak bir  aday üzerinde anlaşma çabalarına öncülük etmesi bekleniyor” ifadesi kullandı.

Analizde, “Anket şirketlerine göre, yükselen enflasyon, artan işsizlik ve koronavirüs önlemlerinin bir kombinasyonu AKP’nin seçmen tabanında kayba yol açtığı aktarıldı” denildi.

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