Samanyolu Haber /Ekonomi / Bloomberg: Avrupa tarihin en büyük ekonomik krizini yaşayacak /25 Mart 2020 10:32

Bloomberg: Avrupa tarihin en büyük ekonomik krizini yaşayacak

Bloomberg uzmanları, koronavirüs yüzünden iş faaliyetlerinin durması bağlamında Euro Bölgesi’nin tarihin en güçlü ekonomik krizini yaşayabileceğini belirtti.

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Ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biri olan satın alma yöneticileri endeksi (PMI), pandemi bağlamında Avrupa’da 1998’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Gösterge, 2008-2009 küresel kriz döneminde görüldüğünden de daha kötü çıktı.

Bloomberg uzmanları, Avrupa Birliği ekonomisinin, birlik kurulduktan bu yana en sert düşüş yaşayacağını bekliyor. Şimdiden mal talebinde düşüş ve lojistik sorunlar yaşanıyor, bu yüzden birçok Avrupa otomobil üreticisi üretimi durdurdu.

PSA (Peugeot, Citroen, Opel ve Vauxhal), Fiat Chrysler (Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge) ve dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen fabrikalarını kapattı.
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