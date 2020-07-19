Bloomberg, Erdoğan'ı yorumladı

“Erdoğan, Türkiye’yi bölgesel bir güç yapmak için Batı’ya karşı koyuyor” başlığı kullanılan analizde, Ayasofya’nın statüsünün camiye dönüştürülmesiyle ilgili “Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Müslüman bir güç olarak küresel arenada kendini göstermesine yönelik görevinin en parlak sembolü olacak. Fakat Türkiye, hiç bu kadar yalnız gözükmemişti” denildi.







Analizde, Türkiye ile ilgili Suriye, Libya ve Irak’taki gerilimlere de yer verildi ve ABD’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı dış siyasetini eleştirdiğini, ancak NATO müttefikine karşı sert hamleler almaktan kaçındığı ifadeleri kullanıldı.





Öte yandan Arap ülkelerinin Türkiye’ye karşı cephe aldığı ve bu durumdan rahatsız olduğu aktarılırken, şu yorumlar yer aldı:





“Bu yükselişten sarsılan Arap bölgesinde de Erdoğan’ın arkadaşları az ama rakipleri çok. Bunlar arasında Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu ülkeler Türkiye’nin siyasi istikrar ve Arap ilişkilerini bozmak istediğini öne sürüyor. Ciddi diplomasi hamleleri ya da önemli politika değişimleri olmadığı sürece bu ülkelerin Ankara’yı Libya’daki ana güçlerden biri olarak kabul etmesi zor görünüyor.”