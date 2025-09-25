Bloomberg: Erdoğan'ın alışveriş listesi 50 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bugün TSİ 18.15’te Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Görüşme öncesinde ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, dikkat çekici bir analiz yayımladı.





Haberde, “Erdoğan Trump’ı Beyaz Saray’da 50 milyar dolarlık alışveriş listesiyle ziyaret edecek" ifadesi kullanıldı. Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre Bloomberg, söz konusu bilgileri ismi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırdı.





50 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İDDİASI

Bloomberg’e göre Erdoğan, altı yıl aradan sonra ilk kez Beyaz Saray’a gidecek ve NATO müttefikleri arasındaki gergin ilişkileri yumuşatmayı amaçlayan bir dizi anlaşma sunacak.





Haberde, Türkiye’nin Lockheed Martin savaş uçakları, Boeing yolcu uçakları ve sıvılaştırılmış doğal gaz alımlarını kapsayan 50 milyar doların üzerinde bir ticaret paketiyle ABD’ye gideceği iddia edildi.





ANKARA’NIN HESAPLARI

Analizde, “Ankara için avantajların net olduğu” vurgulandı. Erdoğan’ın, iki yıl önce yeniden seçilmesinin ardından Türkiye’nin Batı ittifakı içindeki konumunu güçlendirmek istediği belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın, Mehmet Şimşek’i maliye bakanı yaparak ve ekonomi politikalarında değişime giderek uluslararası yatırımcıların güvenini artırdığı hatırlatıldı.





F-35 VE SURİYE DOSYASI MASADA

İki ülke arasında yapılması beklenen en büyük anlaşmalardan birinin havacılık sektöründe olabileceği öne sürüldü. Türk yetkililer, Boeing ve Lockheed Martin’den yüzlerce uçak ve savaş uçağı alınabileceğini dile getirdi.





Bloomberg ayrıca, Trump’ın F-35 programına dönüş konusunda olumlu sinyaller verdiğini anımsattı. Haberde, Türkiye’nin Suriye’de PKK bağlantılı gruplar ile Şam yönetimi arasında olası bir anlaşma için ABD’nin desteğini istediği de aktarıldı.