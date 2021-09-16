Samanyolu Haber /Gündem / Bloomberg: Hayat pahalılığı Erdoğan’ın popülaritesini düşürdü /16 Eylül 2021 15:49

Bloomberg: Hayat pahalılığı Erdoğan’ın popülaritesini düşürdü

Ekonomik krizdeki ülkelerin enflasyonu daha sert hissettiğini yazan Bloomberg, Türkiye'yi örnek gösterdi ve Erdoğan'ın popülaritesindeki düşüşü hayat pahalılığı ile ilişkilendirdi.

SHABER3.COM

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye’deki gıda fiyatlarındaki artışa yer verdiği haberinde  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın popülaritesinin ekonomik kriz ve yaşam pahalılığı ile birlikte düştüğü değerlendirmesini yaptı.


‘HÜKÜMET, PARA CEZASIYLA TEHDİT EDİYOR’ 

Hükümetin fiyatları kontrol altına almak için yüksek fiyatlı satış yapan işletmeleri para cezası ile tehdit ettiği söylendi. Ticaret Bakanlığı yetkililerinin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde toptancı pazarlarında gıda fiyatlarının aşırı artışı iddiaları hakkında inceleme başlattığı aktarıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bloomberg: Hayat pahalılığı Erdoğan’ın popülaritesini... Sonraki Haber >>

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Eski Afgan yöneticilerin evlerinde milyonlarca dolar bulundu

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

AST’den Demokrasi Günü’nde Londra’dan çağrı: Türkiye Demokrasiyi hak ediyor

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması

Tenkil müzesi tanıtım ve destek buluşması

Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan video: Apartmandakiler masum...

Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan video: Apartmandakiler masum...

Ronaldo'dan bayıltan şut

Ronaldo'dan bayıltan şut

Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü

İTÜ birincisinin mezuniyet konuşması büyük ilgi gördü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:37:32