Bloomberg: Hayat pahalılığı Erdoğan’ın popülaritesini düşürdü

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye’deki gıda fiyatlarındaki artışa yer verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın popülaritesinin ekonomik kriz ve yaşam pahalılığı ile birlikte düştüğü değerlendirmesini yaptı.









‘HÜKÜMET, PARA CEZASIYLA TEHDİT EDİYOR’





Hükümetin fiyatları kontrol altına almak için yüksek fiyatlı satış yapan işletmeleri para cezası ile tehdit ettiği söylendi. Ticaret Bakanlığı yetkililerinin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde toptancı pazarlarında gıda fiyatlarının aşırı artışı iddiaları hakkında inceleme başlattığı aktarıldı.