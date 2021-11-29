Samanyolu Haber /Gündem / Bloomberg HT'den çarpıcı enflasyon tahmini /29 Kasım 2021 18:57

Bloomberg HT'den çarpıcı enflasyon tahmini

Bloomberg HT, kasım ayı enflasyon beklentisi sonuçlarını yayımladı. Bloomberg'e göre kasım ayında enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşecek.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı tüketici ve üretici fiyat endekslerine göre tüketici fiyat endeksi Ekim’de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,89 artmıştı. Aylık bazda artış yüzde 2,39 olarak kaydedilirken Ekim'de üretici enflasyonu ise yıllık yüzde 46,31 olmuştu.

Böylelikle yıllık üretici enflasyonunda Haziran 2002'den bu yana en yüksek seviye izlenmiş, rakamlar tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki makasın da rekor seviyeye yükseldiğini göstermişti.

YILLIK YÜZDE 20,7

Bloomberg HT’nin enflasyon anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi Kasım ayında enflasyonun yıllık yüzde 20,7, aylık ise yüzde 3 olacağı yönünde. Kurumların 2021 yıl sonu medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 21,67 seviyesinde bulunuyor.

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