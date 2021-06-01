Samanyolu Haber /Gündem / Bloomberg: Türkiye Biden'e S-400 mesaj için Rus uzmanları eve gönderdi /01 Haziran 2021 11:16

Bloomberg: Türkiye Biden'e S-400 mesaj için Rus uzmanları eve gönderdi

Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la liderler zirvesinde bir araya gelmesinin öncesinde “Türkiye, Rus uzmanları Biden’a sinyal göndermek için eve yolladı” başlığını taşıyan bir haber hazırladı.

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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, S-400’lerde yaşanan gerilimin ardından Biden ile Erdoğan’ın 14 Haziran’da Brüksel’de yapılacak NATO Liderler Zirvesi’nde gerçekleşecek görüşmesinin öncesinde bir haber hazırladı.

“Türkiye, Rus uzmanları Biden’a sinyal göndermek için eve yolladı” başlığını taşıyan haberde, “Erdoğan ile Biden arasında Brüksel'de yapılacak bir NATO zirvesinin oturum aralarında yapılması planlanan görüşmeden önce gelen bu hamleler Ankara’nın ABD’nin kaygılarının bir unsuru üzerinde uzlaşmaya hazır olduğu mesajını veriyor” denildi.

Haberde, Çavuşoğlu’nun, “S-400'ler yüzde bizim100 kontrolümüz altında olacak. Eğitim için gelen birçok teknisyeni gönderdik. Rus askeri uzmanları Türkiye'de kalmayacak” ifadeleri de hatırlatıldı.

Çavuşoğlu aynı açıklamadaki, Türkiye’nin başka ülkelerin S-400 füzelerini kullanmama çağrılarını reddettiği yönündeki sözleri de aktarıldı. Bloomberg, bu açıklamaları, “Türkiye, ABD’nin S-400 füzelerini kullanmayın çağrılarını reddetti” şeklinde yorumladı.

Çavuşoğlu’nun, liderler toplantısı öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington veya Ankara'da görüşebileceği de belirtildi.

S-400 YAPTIRIMI

ABD'nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacak yaptırımları 7 Nisan’da yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uzun süre aramaması S-400 gerilimi ile ilişkili olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

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