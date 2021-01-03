Samanyolu Haber /Gündem / Bloomberg: Türkiye, nüfusunun %70'ine henüz aşı sipariş etmedi /03 Ocak 2021 15:16

Bloomberg: Türkiye, nüfusunun %70'ine henüz aşı sipariş etmedi

Türkiye Çin'den koronavirüs aşısı sipariş ederken, rakamlar nüfusun yüzde 70'i için henüz aşı satın alınmadığını ortaya koydu.

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Bloomberg'in edindiği verilere göre, AB ülkeleri ve Kanada nüfuslarının iki katı oranında aşı siparişi verdi. Ancak Türkiye henüz nüfusun yüzde 70'ini içerecek bir satın alma gerçekleştirmedi. 

Alman, İngiliz ve ABD'li şirketlerin ürettikleri aşılar şu ana kadar 10 milyondan fazla kişiye uygulandı. Özellikle İsrail nüfusunun yüzde 12'sini aşılayarak tüm ülkeler arasında en fazlı aşılama oranına ulaştı. 

ABD'de ise aşılanan kişi sayısı 3.9 milyon oldu. Kanada 38 milyon nüfusa sahip olmasına rağmen tam 112 milyon doz aşı satın aldı.

Kanada ve İngiltere nüfusunun iki katına yetecek kadar aşıyı şimdiden sipariş etti. Türkiye ise aşı sürecinde geride kalan ülkelerden. Henüz aşılamanın başlamadığı Türkiye'nin aşı siparişi ise nüfusundan yüzde 70 eksik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca farklı şirketlerle görüşmelerin sürdüğünü söylüyor ancak Avrupa'da dahi tedarik sorunu had safhadayken istenen miktarda aşıyı Türkiye'nin ne zaman alabileceği bilinmiyor.
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