Türkiye ile ilgili çarpıcı analiz: Türkiye'nin ekonomik sorunları derinleşiyor

Bloomberg'de yayınlanan makalede, Türkiye'nin gevşek para politikasının endişe verici olduğuna dikkat çekildi. Liranın değer kaybının engellenmesi amacıyla döviz rezervlerinin hızla tüketildiği belirtilen makalede şöyle denildi:





Liranın değer kaybı büyük ölçüde yurtiçi kaynaklı olarak ortaya çıkarken Citigroup Inc. ve Fidelity International Ltd. gibi yatırımcılar, Türkiye piyasalarını varlık sınıfının geri kalanından ayrı olarak değerlendirmeye başladı.





Bir dizi ekonomik veri, Türkiye’nin diğer gelişen pazarlardan giderek daha fazla izole olduğunu gösteriyor.





Ülke, para arzını genişletirken döviz rezervlerini, gelişmekte olan diğer tüm büyük ekonomilerden daha hızlı harcadı. En büyük emsallerinden hiçbiri enflasyonun çok altında bir merkez bankası politika faizine sahip değil.





Bu adımlarla dikkat çekip de liranın değer kaybı büyük ölçüde yurtiçi kaynaklı olarak ortaya çıkarken Citigroup Inc. ve Fidelity International Ltd. gibi yatırımcılar, Türkiye piyasalarını varlık sınıfının geri kalanından ayrı olarak değerlendirmeye başladı.





Bu ayrıştırma, Türkiye’deki kur krizinin dikkatleri diğer gelişmekte olan piyasalardaki zayıf noktalara da çevirmesine ve sonuçta Güney Afrika’dan Brezilya’ya ve Hindistan’a satış baskısı oluştuğu 2018 Ağustos döneminin tekrar yaşanmaması adına bir teselli olabilir.





25 gelişmekte olan ülke için M1 dar para arzı artışının analizi, Asya ve Doğu Avrupa hükümetlerinin tek haneli rakamlara yükseldiğini gösteriyor. Arjantin’in uzak bir farkla izlediği Türkiye’nin ise söz konusu seviyenin yedi katına yakın M1 para arzı artışı nedeniyle medyan %10,63.





Türkiye’nin brüt döviz rezervleri, düşüş gören birkaç akranından çok daha hızlı geriledi. Bunun nedeni de, kamu bankalarının lirayı desteklemek için piyasaya müdahale ediyor olması.





Gelişen piyasaların çoğu, ticaretteki düşüş ihracat gelirlerini baltalasa bile nakit döviz rezervlerini korumuş veya artırmayı başardı.





Türkiye Merkez Bankası, politika faiz oranını yükseltmeden lirayı desteklemek amacıyla fonlama maliyetlerini artırdı. Ancak politika faizi enflasyonla karşılaştırıldığında, ülkenin gerçek getirisi 23 büyük gelişmekte olan piyasa arasında en düşük seviyede. Merkez bankasının perşembe günü para politikası toplantısında politika faizi olan haftalık repo faizini %8,25’te sabit tutacağı tahmin ediliyor.





Ülkenin finansal ölçütleri ile diğer gelişmekte olan piyasalar arasındaki artan ayrılık göz önüne alındığında, para yöneticileri Türkiye’yi ayrı bir vaka olarak ele almaya başladılar.





Çok zayıf net döviz rezerv pozisyonu, ülkedeki yüksek borç, kredi artış hızı ve çekici olmayan reel faiz oranını yansıtan aşırı gevşek para politikası hakkında endişelerimiz var.





Bu durum, Türkiye’de cari işlemler dengesi ve enflasyon eğilimleriyle ilgili bazı sonuçlara yol açtı. Türkiye’nin negatif ayrışması, özellikle diğer yükselen piyasa ülkelerinin çoğunda ödemeler dengesi ve fiyat baskısı dinamikleri bu yıl oldukça iyi huylu olduğu için dikkat çekici.





Türkiye ekonomisi şu anda iki önemli cephede, gelişmekte olan piyasaların önde gelenlerinden önemli ölçüde ayrılıyor: enflasyon profili ve cari hesap dengesi. Türkiye’nin GSYİH büyümesinin gelecek yıl %4,5 oranında toparlanmasını bekliyoruz, ancak cari ve mali hesapların önemli ölçüde iyileşme olasılığı düşük.