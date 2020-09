Bloomberg Türkiye'yi bekleyen 3 riski açıkladı

GOÜ FX hala doların güç kaybetmesinden yarar sağlamayı umuyor ama performansı diğer iki varlık grubuna göre oldukça zayıftı.







Para Analiz'de yer alan habere göre, Fed’in çok uzun süre faizleri sıfır veya sıfıra yakın tutma vaadi fonların GOÜ’de getiri arayışını hızlandıracak.





Bunun dışında gelişmekte olan ülkelerde işlerin hiç de iyiye gitmediği belirtilen haberde, "Covid-19 salgınına 'dur' denilemezken, kış aylarında ikinci bir zirve kesin. Birçok devlet para-bütçe politikası ile ekonomilerini diriltmede yolun sonuna geldiler. ABD-Çin gerginliği ise 2021 yılında Çin ve Batı arasında kopmalara neden olabilir" ifadesi kullanılıyor.





Bloomberg “Five More Emerging-Market Perils May Lurk After August Shocks” başlıklı haber/analizinde GOP’u bekleyen beş riski sıraladı. Bunlardan üçü ya Türkiye kaynaklı, ya da Türkiye’yi ilgilendiriyor.





Trump başkanlığında güçlü ve otoriter liderlerle sistem dışına da çıkan güçlü dostluklar kurdu ve bunlar ABD diplomasisine kısmen yön verdi. Fakat, Biden döneminde insan hakları ihlalleri artan veya ABD politikasına karşı çıkan Rusya, Türkiye, Mısır, Filipinler, Polonya ve Macaristan’la ilişkilerin bozulması beklenir. BlueBay Varlık Yönetimi stratejisti Tim Ash, Biden’in yaptırım silahını daha sık kullanarak yukarda anılan devletleri ABD önceliklerine ikna etmeye çalışacağını savunuyor.





Çin’in ABD’yle sorunları Biden başkan seçilse de devam edecek. Trump’ın ikinci kez zafer kazanması ise bu kez Çin Meselesi’ni kesin olarak halletme azmine yol açabilir. Bu itişmede Hindistan ve Birleşik Krallık şimdiden ABD’nin yanında. Tüm Avrupa, Avustralya hatta bazı Asya ülkeleri dahi Çin karşıtı cepheye dahil olabilir. “Rekabeti kim kazanır?” sorusuna cevap bulmaktan çok, rekabetin alacağı şekil, yani Ticaret Savaşları, finansal kısıtlamalar ve teknoloji rekabeti GOÜ’de büyük şoklar yaratabilir. Bloomberg’e konuşan bir uzmana göre, Çin’in dünyanın geri kalanıyla ilişkilerini yeni bir düzene oturtması kaçınılmaz ama nasıl?





Gittikçe genişleyen sefalet ve devletlerin Covid-19’la savaşta yenilmesi tüm kıtada sokak gösterilerine yol açabilir. Latin Amerika Asya ve Gelişen Avrupa’dan iyice geriye düşmeye başlar. Arjantin GOP endekslerinden çıkartılır.





Anketlerde onaylanma oranı düşen Başkan Erdoğan, çözüm olarak Doğu Akdeniz’de daha saldırgan bir tutum alabilir. Kıbrıs ve Yunan karasularını ihlal ettiği için Türkiye’ye sert yaptırımlar uygular. TL bir kez daha acı bir devaluasyon yer, sermaye kontrolleri başlayabilir.





Halen gönülsüz barış görüşmelerinin sürdüğü Libya iç savaşı genişleyerek Türkiye, Fransa, Mısır, BAE ve Rusya’yı da oyuna müdahil olmaya zorlar. Ne ABD ne de Rusya, çatışmaları durdurmakta başarılı olamaz. Tüm Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan sıcak para kaçar, CDS fiyatları yükselir ve Lübnan’ın yanında başka ülkelerin de temerrüte düşeceği korkusu ile finansal panik tüm GOÜ’e bulaşır.