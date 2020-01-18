Bloomberg'den Akdeniz uyarısı

“Yunan Başbakanının Türk gemilerini önlemekten başka tercihi olamaz” ifadelerini kullanan Bloomberg, 1996 Kardak krizine atıfta bulunarak “bir yanlış felaketi getirebilir” imasında bulunuyor.







Haberde, Avrupa Birliği’nin (AB) halihazırdaki endişelerine Yunanistan ile Türkiye arasında Akdeniz’de çatışma olasılığını da katma ihtimali olduğu belirtilirken, “AB yeni bir mülteci dalgası kabusuyla yaşıyor. Ancak bu durum Türkiye ve Libya ile ilgili politikalarına yön vermeye devam ettiği müddetçe, endişe duyduğu konular listesini genişletmesi gerekebilir” ifadeleri haberde dikkat çekiyor.





Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in seçeneklerinin belirli olduğunu belirten Bloomberg “Ya Türk sondaj gemilerini engelleyecek ya da siyasi intiharını riske edecek” diyor.