Samanyolu Haber /Gündem / Bloomberg'den Türkiye iddiası /19 Ağustos 2020 19:44

Bloomberg'den Türkiye iddiası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cuma günü bir 'müjde vereceğini' söylemesinin ardından Bloomberg ajansına konuşan iki yetkili, 'Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı keşfettiğini' belirtti. Yetkililer 'büyük ihtimalle doğalgaz keşfedildiğini' söyledi.

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Bloomberg haber ajansı, Türkiye’nin Karadeniz’de enerji kaynağı keşfettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cuma günü bir ‘müjde’ açıklayacaklarını söylemesinin ardından yayımlanan haber, ismi açıklanmayan iki Türk yetkiliye dayandırıldı.

‘BÜYÜK İHTİMALLE DOĞALGAZ’

Konu hakkında doğrudan bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklar, Kardeniz’de ‘büyük ihtimalle doğalgaz keşfedildiğini’ söyledi. Haberde, yapılan keşfin miktarına ilişkin bir bilgi verilmedi.

ERDOĞAN ‘YENİ BİR DÖNEM AÇILACAK’ DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, “İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum” demişti.

BERAT ALBAYRAK: EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR SÜREÇ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Erdoğan’ın bahsettiği ‘müjde’nin sorulması üzerine “Cumhurbaşkanımız dedi. Hakikatten Türkiye için bir eksen değişikliği, bir değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak bu. Önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin bir adım ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim, biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok güzel günler bizi bekliyor” yanıtını verdi.
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