BM:140 İnsani Yardım Görevlimiz Öldürüldü

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, geçtiğimiz yıl görevi başında 203 insani yardım görevlisinin yaralandığını, 117 insani yardım görevlisinin de kaçırıldığını açıkladı.



BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Larke, dünyanın her tarafında insani yardıma muhtaç kişilere hizmet veren BM çalışanlarına yönelik ölümcül saldırıların artmasının endişe verici olduğunu ifade etti.



Sözcü Larke, BM insani yardım çalışanlarının en fazla şiddeti Güney Sudan’da gördüğünü, bu ülkeyi Afganistan ve Suriye'nin izlediğini açıkladı. BM, 2022 yılının ilk altı ayında da insani yardım görevlilerine yönelik şiddetin sürdüğünü, bu yıl şimdiye kadar 168 yardım görevlisinin saldırıya uğradığını ve 44 insani yardım görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. BM insani yardım görevlilerinin çoğunun hava saldırıları ya da topçu ateşiyle vurulduğu ifade edildi.



BM İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM 19 Ağustos İnsani Yardım Görevliler Günü için yaşamını yitiren görevliler anısına bir bildiri yayınladı. BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, başkalarına yardım etmek için genellikle tehlikeli koşullarda çalışan tüm insani yardım çalışanlarına saygı duyulması gerektiğini belirterek, insani yardım çalışanlarının içinde bulundukları tehlikeli çalışma ortamına dikkat çekmek amacıyla altı hafta sürecek küresel bir kampanya başlatacaklarını açıkladı.



BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, insani yardım çalışanlarının küresel güvenliğini sağlamak için daha fazla bütçeye ihtiyaç duyulduğunu da kaydetti. Bu yıl BM tarafından koordine edilen insani yardım projelerinin maliyetinin 50 milyar dolara yaklaştığı, toplamda 15 milyar dolardan fazla fona ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.