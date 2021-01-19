Samanyolu Haber /Dünya / BM, 7 ülkenin borçları sebebiyle oy hakkını askıya aldı /19 Ocak 2021 10:17

BM, 7 ülkenin borçları sebebiyle oy hakkını askıya aldı

Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın da aralarında bulunduğu 7 ülkenin ödemedikleri borçları nedeniyle Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını kaybettiğini açıkladı.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a yazdığı mektupta diğer altı ülkenin Nijer, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Zimbabve olduğunu belirtti.

BM tüzüğü, katılım aidatlarını iki yıldır ya da daha uzun süredir ödememiş ülkeler için oy hakkının askıya alınmasını öngörüyor.

Her ülkenin toplam borcunun belirtildiği mektupta ayrıca oy hakkının tekrar elde edilebilmesi için ödenmesi gereken miktar da belirtiliyor.

3,2 milyar euroluk yıllık bütçesi bulunan BM'ye İran'ın 16,2 milyon euro borcu bulunuyor. BM'nin bu bütçesinin yanında Barış Operasyonları için de yıllık 6,5 milyar euroluk bir bütçe ayrılıyor.

2020'de de Venezuela, Lübnan, Yemen, Gambia, Tonga, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Lesotho’nun katılım aidatlarını ödememeleri nedeniyle oy kullanma hakları askıya alınmıştı.

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