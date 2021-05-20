BM açıkladı: 75 bin Filistinli yerinden edildi

İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, yerinden edilen 47 bin Filistinlinin Gazze’deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ait 58 okula sığındığı belirtilerek, 28 bin 700 kişinin ise bölgedeki diğer Filistinlilerin evlerinde kaldığı kaydedildi.







Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki durumun da ciddiyetini koruduğu belirtilen açıklamada, Batı Şeria’da şu ana kadar 4’ü çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 309 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail tarafında da 2’si çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 796 kişinin ise yarandığı ifade edildi.





Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64’ü çocuk, 38’i kadın 17’si yaşlı olmak üzere 227’ye, yaralıların sayısının ise bin 620’ye yükseldiğini açıklamıştı.



