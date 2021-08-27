Samanyolu Haber /Dünya / BM, Afganistan mülteci raporunu açıkladı /27 Ağustos 2021 19:19

BM, Afganistan mülteci raporunu açıkladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yıl sonuna kadar yarım milyon insanın Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'dan ayrılabileceğini duyurdu.

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Komşu ülkelere 'sınırların açık tutulması' için çağrıda bulunan BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, "Bölgede yaklaşık 500 bin yeni mülteci için hazırlık yapıyoruz. Bu en kötü senaryo" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, "Afganistan'daki durum, beklenilenden daha hızlı gelişti" diyen Clements, 'günde birkaç bin Afgan'ın İran'a giriş yaptığını' kaydetti. Yetkili, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile finansal destek sağlanması için görüştüğünü aktardı. 
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