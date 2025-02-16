“BM, Akın Öztürk'ün darbeyle alakasına dair hiçbir delil bulunamadığına karar verdi”

15 Temmuz’un ‘1 numarası’ olduğu gerekçesiyle yapılan sözde yargılamada 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün avukatları BM’nin kararı sonrası kısa bir açıklama yaptı.

























Darbe girişiminden kızının evinde, torunuyla oynarken haberdar oluyor. Bu gerçek HTS ve kamera kayıtlarıyla sabit. Akıncı Üssü'ne ise Akar ve Ünal'ın talimatıyla darbecileri 'ikna etmek' için gidiyor.Avukat Özlem Barıner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM’nin ‘ihlal’ kararı sonrası müveklinin ‘derhal’ serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Barıner, şu ifadeleri kullandı:“Akın Öztürk’ün avukatları olarak, konuya netlik kazandırmak için bu açıklamayı yapıyoruz: BM başvurumuzda, Sayın Öztürk’ün makul suç şüphesi olmaksızın özgürlüğünden yoksun bırakıldığını 4 ayrı aşama açısından şikâyet ettik:BM, bu 4 aşamanın tamamı açısından özgürlüğünden haksızca yoksun bırakıldığına karar vermiştir. Yani, BM Akın Öztürk hakkında darbe teşebbüsü ile ilgili hiçbir delil bulunmadığını tespit ettiği için, derhal serbest bırakılmasını talep etmiştir.”Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu, Akın Öztürk’ün keyfi ve makûl şüphe olmaksızın tutuklandığına hükmetmişti. BM Çalışma Grubu, adil yargılanmadığı gerekçeleriyle derhal tahliye edilmesini, Öztürk’e tazminat ödenmesini, ayrıca bu ihlallerin sorumluları hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardığı kararda, AKP hükümetinin Akın Öztürk’ün iddialarını çürütmede yetersiz kaldığına da dikkat çekildi.