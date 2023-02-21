BM, bir yılda Ukrayna savaşındaki sivil can kaybını açıkladı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya’nın yaklaşık bir yıl önce Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana 8 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.





BM’nin bir önceki raporunda, geçen yıl 24 Şubat’ta başlayan işgal sırasında 7199 olarak açıklanan sivil ölümü, 8006 olarak güncellendi. Raporda, can kayıplarının yaklaşık yüzde 90’ının patlayıcı silahlardan kaynaklandığı açıklandı.





Ukrayna’da onlarca gözlem noktası bulunan BM insan hakları misyonu, teyit çalışmaları sürdüğü için savaşta hayatını kaybedenlerin gerçek sayısının resmi olarak açıklanan sayıdan “epey yüksek” olacağını tahmin etti.