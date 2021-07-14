BM: Bu yıl denizde hayatını kaybeden göçmen sayısı iki kat arttı

UGÖ, bu yılın ilk 6 ayında bin 146 düzensiz göçmenin, denizde boğularak öldüğünü açıkladı.







2020 yılının ilk altı ayında 513 düzensiz göçmenin boğularak öldüğü kaydedilen açıklamada, bu yılın ilk altı ayında ölenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla iki misli arttığı bildirildi.





Açıklamada, ilgili ülkelere uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarını yerine getirerek, gerekli önlemleri acilen almaları tavsiyesinde bulundu.





Denizde arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil gemilerin Avrupa limanlarında denize açılmalarına idari engeller çıkartıldığı hatırlatılan açıklamada, özellikle İtalya hedef gösterilerek, yine bu gemilerde çalışanlar için açılan ceza davalarının düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına yönelik çalışmalarda ciddi sıkıntılar oluşturduğu vurgulandı.





Açıklamada, Libya ve Kuzey Afrika arasında deniz yolu düzensiz göçmenler için “en tehlikeli rota” olarak gösterildi ve yılın ilk altı ayında bu bölgede 741 kişinin denizde can verdiği bildirildi.





İkinci tehlikeli rota olarak gösterilen Batı Afrika ve İspanya’nın Kanarya Adaları arasında ise yine aynı dönemde 250 kişi hayatını kaybetti.