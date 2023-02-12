Samanyolu Haber /Gündem / BM: Can kaybı açıklanan rakamın iki katına ya da daha üzerine çıkabilir /12 Şubat 2023 12:07

BM: Can kaybı açıklanan rakamın iki katına ya da daha üzerine çıkabilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. BM Türkiye ve Suriye'de toplam can kaybının iki katına çıkabileceği tahmininde bulundu.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye ulaştı. 

BM'den can kaybı sayısı iki katına çıkabilir tahmini
Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının şu ana kadar açıklanan rakamın iki katına kadar çıkabileceğini kaydetti. Cumartesi günü depremin merkezi olan Kahramanmaraş'a gelen İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Enkazın altına girilmesi gerektiği için henüz tam bir tahmin yapmanın zor olduğunu düşünüyorum ancak (sayının) iki katına ya da üzerine çıkacağından eminim" diye konuştu. Griffiths, can kayıplarının henüz gerçek anlamda saymaya başlanmadığını sözlerine ekledi.

Türkiye'de can kaybının 24 bin 617'ye yükseldiği açıklanmıştı. Suriye'de ise şu ana kadar 3 bin 574 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


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