BM: Can kaybı açıklanan rakamın iki katına ya da daha üzerine çıkabilir

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye ulaştı.





BM'den can kaybı sayısı iki katına çıkabilir tahmini



Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının şu ana kadar açıklanan rakamın iki katına kadar çıkabileceğini kaydetti. Cumartesi günü depremin merkezi olan Kahramanmaraş'a gelen İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Enkazın altına girilmesi gerektiği için henüz tam bir tahmin yapmanın zor olduğunu düşünüyorum ancak (sayının) iki katına ya da üzerine çıkacağından eminim" diye konuştu. Griffiths, can kayıplarının henüz gerçek anlamda saymaya başlanmadığını sözlerine ekledi.





Türkiye'de can kaybının 24 bin 617'ye yükseldiği açıklanmıştı. Suriye'de ise şu ana kadar 3 bin 574 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.







