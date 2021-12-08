BM Covid-19 aşısının mecburi tutulmasına karşı çıktı

BM İnsan Hakları Konseyi'ne video mesajla hitap eden Bachelet, "Küresel çapta, Covid-19 aşılarına erişim şok edici derecede orantısız. 1 Aralık itibarıyla, düşük gelirli ülkelerde yetişkinlerin ancak yüzde 8'i tek doz aşı almışken, yüksek gelirli ülkelerde bu oran yüzde 65. Bu son derece adaletsiz ve ahlaka aykırı bir durum" dedi.







"TEHDİT ALTINDA"





Dünya Sağlık Örgütünün yıl sonu itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 40'ını kapsayacak aşılama hedefinin gerçekleşmesinin pek olası görünmediğini ifade eden Bachelet, 2022 ortalarına kadar olan yüzde 70 hedefinin de "tehdit altında" olduğunu belirtti.





"Daha fazla devlet, zorunlu aşılamayı içeren yaklaşımları değerlendirmeye geçtikçe, bu tür önlemlerin sonuçlarını değerlendirmek önemlidir" diyen Bachelet, aşılamayı zorunlu hale getirmeden önce dikkate alınması gereken önemli haklar olduğu konusunda uyarıda bulundu.





"İNSAN HAKLARINA SAYGILI OLUN"





Bachelet, tüm insanların "aşılara tam anlamıyla erişimi" olmadıkça Covid-19 aşı zorunluluğunun "eşitlik ve ayrımcılık yapmama gibi temel insan hakları ilkeleriyle tutarlı olmayacağını" vurguladı.





"HİÇBİR KOŞULDA UYGULANMAMALIDIR"





"Hiçbir koşulda insanlara zorla aşı uygulanmamalıdır" diyen Bachelet, "aşı zorunluluğu getirmeyi" planlayan ülkelerin insan haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.





Bachelet, "Herhangi bir aşı talimatı yasallık, gereklilik, orantılılık ve ayrımcılık yapmama ilkelerine uygun olmalıdır." dedi.





TEK BİR İSTİSNA GÖSTERDİ





Aşı zorunluluğunun sadece tüm halk sağlığı önlemlerinin yetersiz kalması durumunda düşünülebileceğini belirten Bachelet, böyle bir zorunluluğun yalnızca maske takma ve sosyal mesafe gibi daha az müdahaleci önlemlerin bariz bir şekilde başarısız olduğu durumlarda düşünülmesi gerektiğini kaydetti.





DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge dün yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinde tartışılan Covid-19 aşı zorunluluğunun "mutlak son çare olduğunu" ve bunun sadece "aşılamayı teşvik eden diğer seçenekler tükendiğinde uygulanabilir" olduğunu bildirmişti.





Avusturya ve Almanya gibi bazı ülkeler aşı zorunluluğunu hayata geçirme planına ilişkin açıklamalar yapmıştı.







