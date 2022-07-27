BM’de Dohuk toplantısı: Bağdat ile Ankara arasında gerilim

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Irak’ın talebi üzerine Irak’ın kuzeyinde 9 sivilin öldüğü saldırıya ilişkin olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Ankara’nın Bağdat’ın sert eleştirilerine hedef olduğu olağanüstü toplantıda Irak’ın Türkiye’yi sert bir şekilde suçlaması üzerine gerginlik yaşadı.







Bağdat, “Türkiye’den askerlerini topraklarından geri çekmesini” isterken Ankara, sınır ötesi operasyonun sadece terör örgütü gördüğü ve Irak’ta saklandığını düşündüğü PKK militanlarını takip amacıyla gerçekleştirdiği görüşünü dile getirdi.





IRAK: ELİMİZDE SALDIRIYI TÜRKİYE’NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE DAİR KANIT VAR

Euronews’te yer alan habere göre toplantıda söz alan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 9 Iraklı turistin öldüğü 33 kişinin yaralandığı saldırıyı Türkiye’nin gerçekleştirdiğine dair ellerinde “kanıtlar” olduğunu bildirdi. Hüseyin, saldırıyla ilgili olarak uluslararası bağımsız bir komisyon kurulmasını istedi.





Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli, Türkiye’nin Irak’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteği her zaman koruduğunu, Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin terör örgütleri tarafından ihlal edildiğini belirtti.





Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Türkiye ve Irak’ın Duhok’ta tam olarak ne olduğunu belirlemek için ortak bir araştırma yapılması konusunda hemfikir olduğunu bildirdi. Plasschaert, BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Duhok saldırısıyla ilgili Irak Başbakanı’yla yaptığı görüşmeyi aktarırken Türkiye’nin konuyu netleştirmek için ortaklaşa ele alma konusunda iş birliğine açık olduğunu belirtti.





BM yetkilisi, “Dün yaptığım görüşmede Irak Başbakanı, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturmayı bağımsız veya ortak olarak yürütmenin önemini bir kez daha vurguladı ve spekülasyonlara, inkarlara, yanlış anlamalara ve artan gerilimlere son vermenin gerekli olduğunu söyledi.” diye konuştu. Plasschaer, “Bununla birlikte, Türkiye’nin de tam olarak ne olduğunu belirlemek için konuyu Irak ile birlikte ele almaya hazır olduğunu anlıyorum.” dedi.





Özel Temsilci, “(Irak) Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ertesi gün saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret eden bir komite kurdu ve Irak hükümeti, toplanan delillerin değerlendirilmesine dayanarak saldırıyı en açık ifadeyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin trajik bir hareketine bağladı.” ifadesine yer verdi.





IRAK’A GÖRE ANKARA ORTAK SORUŞTURMA İSTEMİYOR

Bu arada toplantının ardından basına konuşan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, uluslararası komisyon dışında Türkiye ile ortak soruşturma yapılması fikrini desteklediklerini ancak Ankara’nın buna yanaşmadığını iddia etti.





Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli ise daha sonra bu suçlamayı reddetti ve Türkiye’nin gerçeklerin ortaya çıkması için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğunu söyledi.





Irak’ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 20 Temmuz’da dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.





MUSUL KONSOLOSLUĞU’NA SALDIRI

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Türkiye, Musul Başkonsolosluğu’na düzenlenen saldırıya tepki gösterdi ve sorumluların bir an önce yakalanmalarını beklediklerini açıkladı.



