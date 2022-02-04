BM’den çağrı: 19 mültecinin donarak ölmesi hakkında acil soruşturma açın

Edirne’nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan tarafından geri itildiği için donarak ölen göçmen sayısının 19’a yükselmesinin ardından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) harekete geçti.



Mültecilerin donarak ölmesini “yürek parçalayıcı” olarak niteleyen BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, “Haberler karşısında şoke olduk ve derin üzüntü içindeyiz.” dedi.



Yaşanan faciayla tüm taraflarıyla yakından takip ettiklerini belirten Mantoo “Acil bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Mülteci ve göçmenlerin hayatlarının, haklarının, güvenliklerinin ve esenliklerinin korunmasını ve ilk sıraya konulmasını sağlamaya yönelik çağrımızı yineliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 19 mültecinin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerden dehşete düşüldüğünü bildirdi.



ATİNA: TÜRKİYE’NİN İDDİALARI PROPOGANDA AMAÇLI VE ASILSIZ



Mültecilerin donarak can vermesinde Türkiye’yi suçlayan Yunan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, bakanlık resmi sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada sınırda donarak ölen mülteciler için ‘trajedi’ ifadesini kullanmıştı.



Mitarakis, “İpsala sınırında yaşananlar bir trajedi. Ancak Süleyman Soylu tarafından ortaya atılan iddialar propaganda amaçlıdır. Bu göçmenler sınırlarımıza kadar ulaşamamıştır ve Türkiye’ye geri itildikleri iddiası asılsızdır. Türkiye, aslı olmayan iddiaları yaymak yerine kendi üzerine düşeni yapmalı ve göçmenlerin bu tehlikeli yolculuğa çıkmalarına kaynağında engel olmalıdır. Türkiye başkalarını suçlamak yerine sorumluluk almalı ve bunun gibi trajedilerin yeniden yaşanmasının önüne geçmelidir.” İfadelerini kullanmıştı.