Samanyolu Haber /Dünya / BM’den Filistin bildirisi: ‘İsrail, Gazze’den tamamen çekilmeli' /01 Ağustos 2025 09:28

BM’den Filistin bildirisi: ‘İsrail, Gazze’den tamamen çekilmeli'

Türkiye dahil çok sayıda ülkenin yayımladığı New York Bildirisi’nde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları kınandı, iki devletli çözüm çağrısı yapıldı. Uzmanlar, İsrail’in diplomatik yalnızlaşma sürecine girdiğini, mevcut hükümetin Gazze’de açlığı “silah” olarak kullandığını vurguladı.

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Birleşmiş Milletler’de (BM) önceki gün Türkiye dahil pek çok ülke tarafından yayımlanan New York Bildirisi’nde, Filistin meselesine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yer aldı. Bildiride hem İsrail hem de Hamas'a yönelik eleştiriler bulunurken, iki devletli çözüm vurgusu yapıldı. 

New York’ta Filistin Meselesine Barışçıl Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu BM Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı’na katılan Türkiye, Arap Birliği, Avrupa Birliği ve 16 ülke, 42 maddelik bir bildiri yayımladı. Bildiride Hem İsrail’e hem de Hamas’a karşı maddeler yer aldı. İki devletli çözüm vurgusu yapıldı.

‘İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLMELİ’
İsrail’in Gazze’ye yönelik yıkıcı insani felakete yol açan saldırılarının kınandığı bildiride Gazze’ye yönelik ablukaların kaldırılması ve temel ihtiyaçların şehre girişine izin verilmesi istendi. Bildiride, İsrail’in Gazze’den tamamıyla çekilmesi gerektiği belirtilirken, çözümün iki devletli ve 1967 sınırlarına dayalı olması istendi. Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki İsrailli sivillere yönelik saldırılarının da kınandığı bildiride, “Gazze’deki savaşın sona ermesi için Hamas, Gazze’deki yönetimine son vermeli ve silahlarını Filistin yönetimine teslim etmeli” denildi. Konferansa ve bildiriye ABD ve İsrail katılmadı. ABD’nin gerekçesi konferansı ‘verimsiz’ ve ‘zamansız’ bulması. İsrail ise iki devletli çözüme karşı çıkıyor. 

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