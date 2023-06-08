Samanyolu Haber /Dünya / BM’den Kahovka çağrısı: Durum daha da kötüleşebilir /08 Haziran 2023 00:55

BM’den Kahovka çağrısı: Durum daha da kötüleşebilir

Birleşmiş Milletler (BM), ekiplerin Kahovka Barajı'nın vurulmasının ardından hasarı tespit etmek için Herson bölgesine gittiğini belirterek, "Su seviyesi artmaya devam ediyor, daha fazla köy ve kasabayı sel basıyor. Durum daha da kötüleşebilir." uyarısında bulundu.

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Sözcü'de yer alan habere göre BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin güncel gelişmeleri aktardı. Barajın vurulmasının ardından oluşan sel nedeniyle insanların temel hizmetlere erişiminin zorlaştığına ve sağlık sorunlarının da ortaya çıkabileceğine işaret eden Dujarric, “En temel endişelerimizden biri suya erişim. Binlerce insan içme suyu için Kahovka Barajı’na muhtaç ve su seviyesi çok hızlı bir şekilde azalıyor.” dedi.

Dujarric, BM’nin etkilenenlere acil yardım ulaştırmak için durmadan çalıştığını belirterek, insani yardım örgütlerinin de Herson bölgesindekilerin tahliyesine ve başka bölgelere yerleştirilmesine yardımcı olduğunu bildirdi.

BM örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından ekiplerin sahada incemeler yaptığını ifade eden Dujarric, “Su seviyeleri artmaya devam ediyor, daha fazla köy ve kasabayı sel basıyor. Durum daha da kötüleşebilir.” dedi.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna’daki Kahovka Barajı’nın yıkılmasıyla ilgili ise gelişmeleri değerlendirmeye devam ettiklerini belirten Jean-Pierre, Ukraynalılarla temas halinde olduklarını aktardı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ukrayna’nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin dün bombalarla vurulduğu duyurulmuştu.

Bölgenin, su baskını nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı. Ukrayna ve Rusya, barajın vurulması konusunda birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı.
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