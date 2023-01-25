Samanyolu Haber /Dünya / BM’den Taliban’a eğitim hakkı çağrısı /25 Ocak 2023 09:00

BM’den Taliban’a eğitim hakkı çağrısı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), “24 Ocak Dünya Uluslararası Eğitim Gününü” bu yıl Taleban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından temel eğitim haklarından zorla mahrum bırakılan, öğrenim hakları ellerinden alınan Afgan kadın ve kızlara adadığını açıkladı.

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UNESCO Direktörü Audrey Azoulay, dünyadaki hiçbir ülkenin kadın ve kız çocuklarının eğitim almasını engellememesi gerektiğini belirterek, “Eğitim, saygı duyulması gereken evrensel bir insan hakkıdır. Uluslararası toplum, Afgan kız ve kadınların haklarının gecikmeden geri verilmesini sağlama sorumluluğuna sahiptir” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guteres, “24 Ocak Dünya Uluslararası Eğitim Gününü” nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eğitime erişimi engelleyen tüm ayrımcı yasa ve uygulamalara artık son vermenin zamanının geldiğini vurguladı. Guterres, Taleban'ı, Afganistan'daki kız çocukları ve kadınların orta ve yüksek eğitime erişimine yönelik yasağı kaldırma çağrısında bulundu.

UNESCO’nun son verilerine göre, dünyada 244 milyon kız ve erkek çocuk eğitimden mahrum. UNESCO, “24 Ocak Dünya Uluslararası Eğitim Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, sadece Ukrayna’da 5 milyon çocuk ve gencin eğitiminin aksadığını açıkladı.

UNICEF, yaptığı açıklamada dünyada okul dışı kalanların eğitimlerine devam etmeleri için hükümetlerden, gerekirse online eğitim olasılıklarını da kullanarak çocukların eğitimden yoksun kalmamaları için daha fazla çaba göstermelerini istedi.

“Ukrayna'da eğitime büyük darbe vuruldu”

UNICEF, COVID-19 salgını nedeniyle kaybedilen iki yıl ve Rusya’nın ülkeyi işgaliyle başlayan savaş yüzünden Ukrayna’da eğitimin büyük ölçüde aksadığını açıkladı. Ayrıca birçok ailenin güvenlik endişeleri nedeniyle çocuklarını okullara göndermekten çekindiği belirtildi. Öte yandan Ukrayna'da binlerce okul, anaokulu ve diğer eğitim tesislerinin, yerleşim yerleri de dahil olmak üzere savaşta hasar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı kaydedildi.

UNESCO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan, çocuklara okullarda sağlanan eğitimin önemi vurgulayarak, eğitimlerinden yoksun kalan çocukların öğrenme sürecini kaçırmasının ömür boyu sürecek sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

“Elektriğe sürekli erişim olmaması eğitimi engelliyor”

Ukrayna’da, iki milyon çocuğun eğitimlerini online olarak sürdürdüğü, 1 milyon 300 bin çocuğun da eğitimlerini hem internetten hem de katıldıkları yüz yüze eğitimle sağlanan kombinasyonla sürdürdükleri kaydedildi. Ukrayna’daki elektrik ve diğer enerji altyapılarına yönelik son saldırıların eğitimi derinden etkileyen yaygın elektrik kesintilerine neden olduğu kaydedildi. Ukrayna'daki hemen her çocuğun elektriğe sürekli erişimden mahrum bırakıldığı, bu durumun çocukların eğitimine büyük bir darbe vurduğu kaydedildi.
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