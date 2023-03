BM: Deprem bölgesi kıyameti çağrıştırıyor

BM Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Filippo Grandi, Suriye ve Türkiye’nin depremde yıkıma uğrayan bölgelerine düzenlediği beş günlük resmi ziyaretini tamamladı.



Türkiye’de başkent Ankara’nın yanısıra Hatay ve Gaziantep illerine uğrayan Grandi, Suriye’de ise Lazkiye, Hama ve başkent Şam’da temaslarda bulundu. Grandi ayrıca sınırötesinden Suriye’nin kuzeybatısına geçerek, depremden etkilenenler ile diğer yerinden edilmiş kişileri ziyaret etti.



Depremin yarattığı hasarı inceleyen Grandi, iki ülkenin yetkilileriyle acil insani yardımın ulaştırılması konusunda görüşmelerde bulundu.



Grandi, depremin yol açtığı yıkımın ve tahribatın boyutunun şok edici olduğunu, birçok yerde durumun kıyameti çağrıştırdığını belirtti.



UNHCR’ın web sitesinde yer alan açıklamaya göre Yüksek Komiser Grandi şunları kaydetti:



“Milyonlarca insan kayıplar yaşadı, yaralandı ve travma geçirdi. Pek çoğu ise bu trajik ve korkunç olay yüzünden yerinden edildi. UNHCR, başta ulusal ve yerel müdahale ekipleri olmak üzere insani yardım ortakları üzerinden, iki ülkedeki yardım çalışmalarını arttırmaya devam ediyor. Ancak bu durum, daha fazla uluslararası desteğin acilen sağlanmasını gerektiriyor. Yalnızca UNHCR, depremden bu yana on binlerce çadır, yatak, şilte, termal battaniyenin yanısıra en çok ihtiyaç duyulan diğer destek türlerini sağladı. Her iki ülkede de sahadaki ihtiyaçlar çok fazla ve çalışmalara daha fazla kaynak aktarılmalı. Uzun vadeli çabaları düşünmek ve desteklemek kritik öneme sahip olmakla beraber, insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını yeniden inşa etmeye başlayabilmeleri için çok daha fazla insani yardıma ve erkenden toparlanma için kaynaklara ihtiyaç var” dedi.



“Suriye’de 12 yıldır böyle çaresizlik görmedim”



Mülteci Yüksek Komiseri Grandi ziyareti sırasında, Türkiye’de depremde her şeyini kaybeden ve şimdi binlerce kişiyle birlikte bir konteyner kentte yaşamaya başlayan Türk ve Suriyeli ailelerle görüştü.



Aileler, yardım konusunda yetkililere olan minnettarlıklarını dile getirirken, insani yardım alanında çalışanların ve Türk yetkililerin, sahip olunan vatandaşlık veya koruma statüsüne bakılmaksızın ihtiyacı olan herkese nasıl yardım sağladıklarını belirtti.



Grandi, “Neredeyse 20 yıldır düzenli olarak Suriye’yi ziyaret ediyorum ancak bulunduğum hiçbir yerde bu ölçüde ihtiyaç ve çaresizlik görmedim. Bu kadar çok insanın bu kadar uzun süre, bu kadar az şeye sahip olarak bırakılması vicdanen kabul edilemez. Çok daha fazla desteğe ihtiyaçları var ve bunu hak ediyorlar. Bugün ülke genelinde yardım ve erkenden toparlanma faaliyetlerimizi hızlandırmak insani bir zorunluluk. Nerede olurlarsa olsunlar, ihtiyaç duyan herkese erişmek çok önemli” dedi.