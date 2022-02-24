BM duyurdu: 2022 Uluslararası Cesaret Ödülü bu yıl Enes Kanter’e verilecek

Dünya Uygur Kongresi’ni kurucu koalisyon ortaklarından biri olarak gören Cenevre İnsan Hakları ve Demokrasi Zirvesi, uzun yıllardır Uygurların davası için Birleşmiş Milletler’de önde gelen bir ses olmaya devam ediyor. Zirve, 2010’da Rebiya Kadir, 2011’de Bahtiyar Ömer, 2020’de Jewher İlham ve Nury Türkel, 2021’de Rayhan Asat gibi Uygurlu muhaliflere kapısını açarken bu yıl da Rushan Abbas’a mikrofon uzatacak.







Çin, Suriye, Küba, Suudi Arabistan, Afganistan, Zimbabve ve Nikaragua’dan ülkelerindeki insan hakları ihlalleri hakkında tanıklık yapacak olan muhalifler, aktivistler, mağdurlar ve siyasi mahkumların akrabalarının katılacağı zirve Çin, Rusya, Libya, Küba ve Venezuela’nın üye olduğu BM İnsan Hakları Konseyi’nin 2022’deki ilk toplantısının hemen ardından 6 nisanda yapılacak. Zirvenin halka açık ve girişlerin ücretsiz olacağı duyurulurken daha öncesinde kayıt işlemlerinin yapılmasının gerekli olduğu ifade edildi. Hillel Neuer, zirvenin dünya çapındaki muhalifler için bir odak noktası olduğunu söyledi.











Dalai Lama ile görüştü: Ne büyük onur!





Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurlara yönelik soykırımına tepki gösterdiği için NBA’de takımsız kalan Enes Kanter Freedom, Tibetli ruhani lider Dalai Lama ile video konferans yöntemiyle görüştü.



Enes Freedom, konuyla ilgili paylaşımında, “Ne büyük bir onur!! Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkür ederiz @DalaiLama Dünya liderlere ait değil, dünya TÜM insanlığa aittir.” ifadelerini kullandı.









Enes Kanter Freedom, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü, 14. yıllık Cenevre İnsan Hakları ve Demokrasi Cenevre Zirvesi’ne katılan BM büyükelçileri, insan hakları aktivistleri ve dünyanın dört bir yanından gazetecilerin önünde düzenlenecek bir törenle Cenevre Zirvesi’nin 2022 Cesaret Ödülü’nü alacak. Zirveyi düzenleyen 25 sivil toplum kuruluşundan biri olan Birleşmiş Milletler İzleme Örgütü’nün yöneticisi Hillel Neuer, Freedom’ın “Çin’in acımasız insan hakları ihlallerini alarma geçirmeye yönelik kahramanca çabaları” nedeniyle seçildiğini söyledi.Enes Kanter Freedom, “Cenevre İnsan Hakları ve Demokrasi Zirvesi’ne verdiği destek ve Çin’deki insan hakları ihlallerine küresel bir ışık tuttuğu için teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu, diğer sporcuları doğru olanı savunmaya teşvik eder” dedi. Freedom, Çin’deki rejim için ise yapmış oldukları tüm propaganda çalışmalarına rağmen saygı ve dostluk gibi Olimpiyat değerlerini temsil etmediklerini ve oradaki rejimin halkını ezen acımasız bir diktatörlük olduğunu söyledi.