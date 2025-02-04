BM duyurdu: İsrail 30 bin kişiyi Cenin'den sürdü

Ürdün'ün başkenti Amman'da açıklamalarda bulunan UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yer alan mülteci kampında durumun bir "felakete doğru sürüklendiğini" dile getirerek burada yaşayanların "imkansız şeylere katlanmak zorunda kaldıklarını" vurguladı.

UNRWA'nın bölgede sunduğu hizmetlerin aylardır kesintiye uğradığını da aktaran Juliette Touma, Aralık ayından bu yana ise bu hizmetleri tamamen durdurmak zorunda kaldıklarını belirtti.





Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UMRWA), İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki Cenin kentinde bulunan mülteci kampındaki yapıları imha ettiğini ve bir kısmı tamamen tahrip olan kampta yaşayan yaklaşık 30 bin kişinin tamamının zorla uzaklaştırıldığını bildirdi.DW Türkçe'de yer alan habere göre İsrail ordusu, Batı Şeria'da İsrail karşıtı direnişin merkezi olarak bilinen Cenin kampına 21 Ocak'ta kapsamlı bir askeri operasyon başlatmıştı. İsrail ordusundan Pazar günü yapılan açıklamada, operasyonda en az 50 Filistinli militanın öldürüldüğü bildirilmişti. Filistin Özerk Yönetimi Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin sene başından bu yana bölgedeki operasyonlarında 70 kişi öldürüldü."Kampın büyük bir kısmı kontrollü patlamalarla tamamen yerle bir edildi. 100 kadar binanın ya tamamen ya da büyük oranda tahrip edildiği düşünülüyor" diyen Touma, "Pazar günü gerçekleştirilen patlamalar tam çocukların okula gittiği saatlerde yapıldı. UNRWA'ya gelince; kamp ve çevresindeki 13 okul hala kapalı. 5 bin çocuk bu durumdan etkileniyor" ifadelerini kullandı.Birleşmiş Milletler örgütü UNRWA, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği yıkımdan önce, İsrail makamları ile kendi çalışanları arasında iletişim olmadığı için uyarılmadığını bildirdi.Gazze savaşı esnasında, UNRWA'yi Hamas militanlarını gizlemekle suçlayan İsrail, geçen hafta Perşembe günü çıkardığı bir yasa ile, örgütle olan tüm ilişkilerini kesmişti. Yasa ile UNRWA'nın İsrail topraklarında faaliyet göstermesi ve İsrailli yetkililerle temas kurması yasaklandı. Bu kararın, 15 aylık savaşın ardından Gazze Şeridi'nde hayati öneme sahip olması beklenen UNRWA hizmetlerini de olumsuz etkilemesi bekleniyor.İsrail tarafından UNRWA'ya, söz konusu yasağın nasıl uygulanacağına dair bir resmi açıklama olmadığını dile getiren Touma, büyük bir bölümü tahrip edilmiş olan Gazze Şeridi'nde yaşayan iki milyondan fazla insan için UNRWA'nın, "insani yardımların omurgası" olduğunu ifade etti.İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımlara da değinen UNRWA İletişim Direktörü Touma, ateşkesin başından bu yana bölgeye, yardım malzemeleri ile yüklü yaklaşık 4 bin 200 kamyonun giriş yaptığını, özellikle silahların susmasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönen yüz binlerce Filistinlinin bu yardımlara ihtiyaç duyduğunu aktardı.Gelen yardımların büyük bir kısmının şu ana dek UNRWA personeli tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını ifade eden Touma, yardımların devam etmesini umduklarını vurguladı. Gazze Savaşı'nın başladığı 2023 yılının Ekim ayından önce, bölgeye günde 500 ila 600 arasında yardım kamyonu giriş yapıyordu.Gazze Savaşı'ndan önce, çoğu Filistinli olmak üzere Gazze Şeridi'nde yaklaşık 13 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 270 personeli savaş sırasında hayatını kaybetti. Bölgedeki çok sayıda UNRWA tesisi de ya büyük hasar gördü ya da tamamen yıkıldı.