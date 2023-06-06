Samanyolu Haber /Dünya / BM duyurdu: Ölüm kalım meselesi /06 Haziran 2023 00:26

BM duyurdu: Ölüm kalım meselesi

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, "Dünyadaki birçok insan için gezegenimizin ısınmasını 1,5 derece ile sınırlamamız bir ölüm kalım meselesidir" dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Stiell, Almanya’nın ev sahipliğinde bugün başlayan Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, küresel ısınmayı 1,5 derecelik ısınmayla sınırlandırma hedefini devam ettirerek, herkes için sürdürülebilir bir gelecek sağlama çağrısında bulundu.

“HIZLI OLUNMALI”

Bilimin iklim değişliği konusunda en iyi araç olduğunu vurgulayan Stiell, iklim için harekete geçmenin çok uzun sürdüğünü ve şimdi iklim için alınan kararları uygulama döneminin hızlı olması gerektiğini belirtti.

“ÖLÜM KALIM MESELESİ”

Simon Stiell, “Dünyadaki birçok insan için gezegenimizin ısınmasını 1,5 derece ile sınırlamamız bir ölüm kalım meselesidir.” ifadesini kullandı.

Bonn İklim Değişikliği Konferansı, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) alt komitelerinden olan Uygulama Alt Komitesi (SBI) ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi (SBSTA) yürütücülüğünde, 5-15 Haziran’da Almanya’nın Bonn kentindeki Dünya Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

FIRSAT SUNACAK

Görüşmeler, yılın en önemli iklim organizasyonu olarak kabul edilen ve 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) öncesi, dünyanın iklim krizi karşısında nerede durduğu konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılması fırsatını sunacak.

Bilim insanları ile karar verici mekanizmalarda bulunan hükümet yetkililerinin bir araya geldiği zirve kapsamında, geçen yılki COP27’de verilen sözler ve ortaya konulan hedefler gözden geçirilecek ayrıca Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması çerçevesindeki hedeflerin ne derece uygulanabildiği bir kez daha mercek altına alınacak.
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