Samanyolu Haber /Sağlık / BM: Esrar artık tehlikeli uyuşturucular listesinde değil /03 Aralık 2020 10:58

BM: Esrar artık tehlikeli uyuşturucular listesinde değil

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, keneviri en tehlikeli uyuşturucular listesinden çıkardı. DSÖ tavsiyesi üzerine alınan kararın tıbbi üretim ve kullanım üzerinde kontrollerin gevşemesine yol açması bekleniyor.

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DW'nin haberine göre BM Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, kenevir ve türevlerinin en tehlikeli uyuşturucular kategorisinden çıkarılmasına karar verdi. Karar, Komisyon'un Viyana'daki merkezinde yapılan oylamada 25'e karşı 27 oyla kabul edildi, bir üye çekimser oy kullandı. Böylece Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yöndeki tavsiyesi hayata geçirilmiş oldu.

Karar uyarınca kenevir ve türevleri, 1961 yılında imzalanan Uyuşturucu Maddeler Sözleşmesi'nin eroin ve diğer sentetik opioidlerin de yer aldığı 4 numaralı cetvelinden çıkarılacak. Bu cetveldeki uyuşturucular, en üst düzey uluslararası kontrole tabi olan 1 numaralı cetvelin alt kümesini oluşturuyor. Bu cetvelde fentanil, morfin, afyon, oksikodon, metadon gibi uyuşturucular yer alıyor.

Yasallaşma anlamına gelmiyor

Kenevirin listeden çıkarılması, yasallaşması anlamına gelmiyor. Kenevir ve türevleri 1 numaralı cetvelde, yani "yüksek ölçüde bağımlılık yapan ve suistimale açık" uyuşturucular listesinde yer almaya devam edecek.

Bu nedenle kenevirin üretimi ve ticareti uluslararası hukuk uyarınca bilimsel ve tıbbi kullanımla sınırlanmaya devam edecek. Ancak uzmanlar kenevirin en ağır uyuşturucular listesinden çıkarılmasının, tıbbi kullanımı üzerindeki uluslararası kontrolün gevşemesine yol açacağını tahmin ediyor. 
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