Samanyolu Haber /Dünya / BM: Gazze’de her üç çocuktan biri 24 saattir yemek yiyemedi /27 Eylül 2025 11:22

BM: Gazze’de her üç çocuktan biri 24 saattir yemek yiyemedi

BM kuruluşu UNRWA, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 3 yaş altı her üç çocuktan birinin son 24 saati yiyeceksiz geçirdiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu UNRWA, Gazze Şeridi’ndeki insani krizin boyutlarına dair en vahim verileri paylaştı. Kurumun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıları ve yardım girişini kısıtlayan abluka nedeniyle bölgede 3 yaş altı her üç çocuktan birinin son 24 saatte aç kaldığı belirtildi.

UNRWA, saldırıların çocukların ve çocukluklarının üzerindeki etkilerinin son derece olumsuz olduğunu vurguladı. Açıklamada, Gazze’de birçok çocuğun hayatta kalabilmek için çocuk işçiliği veya dilencilik yapmak zorunda kaldığına dikkat çekilerek, bölgedeki çocuklar için tek çözümün acil bir ateşkes olduğu yinelendi.

2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ, ALTYAPI YIKILDI

İsrail saldırıları ve sıkı kuşatma altındaki Gazze Şeridi’nde, açlık ve temel yoksunluklar nedeniyle insani felaket yaşanıyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze’de, saldırılar ve sürgün emirleri nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, bu kişilerin çoğunun defalarca göç etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

İsrail ordusunun sivil altyapının yüzde 88’ini tahrip ettiği Gazze’de, yerinden edilen Filistinliler derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık okullarda yaşam mücadelesi veriyor. Temel malzemelerden, sudan ve hijyen koşullarından yoksun bu barınma merkezlerinde bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor. UNRWA, İsrail ordusunun günlük saldırılarla bu yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve sivil barınma noktalarını da bombalamaya devam ettiğini aktardı.
