BM: Gazze’deki yardım noktalarında en az 798 kişi öldürüldü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü, öldürülenlerin 615’inin ABD ve İsrail destekli tartışmalı Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından işletilen tesislerin “çevresinde” hayatını kaybettiğini söyledi.
Ravina Shamdasani Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada 183 kişinin daha “muhtemelen yardım konvoylarının güzergahı üzerinde” öldüğünü söyledi.
GHF, İsrail’in 11 haftadır Gazze’ye uyguladığı yardım ablukasını hafifletmesinin ardından Mayıs ayı sonunda Gazze’de gıda paketleri dağıtmaya başladı. GHF, olayların tesislerinde meydana geldiğini defalarca reddetti.