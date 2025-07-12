Samanyolu Haber /Dünya / BM: Gazze’deki yardım noktalarında en az 798 kişi öldürüldü /12 Temmuz 2025 10:19

BM: Gazze’deki yardım noktalarında en az 798 kişi öldürüldü

BM insan hakları ofisi, Gazze’de en az 798 kişinin yardım alırken öldürüldüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü, öldürülenlerin 615’inin ABD ve İsrail destekli tartışmalı Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından işletilen tesislerin “çevresinde” hayatını kaybettiğini söyledi.

Ravina Shamdasani Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada 183 kişinin daha “muhtemelen yardım konvoylarının güzergahı üzerinde” öldüğünü söyledi.

GHF, İsrail’in 11 haftadır Gazze’ye uyguladığı yardım ablukasını hafifletmesinin ardından Mayıs ayı sonunda Gazze’de gıda paketleri dağıtmaya başladı. GHF, olayların tesislerinde meydana geldiğini defalarca reddetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:29:26