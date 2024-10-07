BM: Gazze'de amansız bir trajedi yaşanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İsrail'in son bir yıldır Gazze'ye düzenlediği saldırıları "amansız bir trajedi" olarak niteledi.







DW Türkçe'nin haberine göre, OCHA Koordinatörü Joyce Msuya 7 Ekim'in yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Hiçbir istatistik veya kelime, gerçekleşen fiziksel, zihinsel ve toplumsal yıkımın boyutunu tam olarak anlatamaz" dedi. Msuya Avrupa Birliği (AB) üyesi devletleri, "Uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı duyulmasını sağlamak için" nüfuzlarını kullanmaya çağırdı.





OCHA, ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısını ve 200'den fazla kişinin rehin alınmasını kınadı. İsrail verilerine göre, Hamas'ın 7 Ekim saldırısında bin 200 kişi öldürüldü, yaklaşık 5 bin 500 kişi yaralandı ve 200'den fazla kişi de rehin alındı.





Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısı sonrasında başlayan savaşta Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı verilerine göre 41 bin 800 Filistinli öldürüldü, Gazze Şeridi'nde altyapı ve binaların neredeyse tümü yok edildi.





Msuya, "Sivillerin sağlık hizmetlerine, gıdaya ve elektriğe erişimi ya çok kısıtlı ya da hiç yok. Çocuklar bir yıldır eğitimden uzak. Ailelerin sığındığı okullar defalarca bombalandı, sağlık çalışanları ve hastaneler sistematik biçimde hedef alındı" ifadelerini kullandı.





Çatışmalarda çoğu BM'nin Filistinli mültecilere destek ajansı UNRWA personeli 300'den fazla yardım görevlisi öldü. Msuya, Gazze'nin yardım görevlileri için dünyanın en tehlikeli yeri olduğunu söyledi, mevcut hiçbir çatışmada bu kadar fazla yardım personelinin ölmediğine dikkat çekti.





İnsani yardım görevlilerinin korunmak zorunda olduğunu kaydeden Msuya, "Saldırganlar ihlallerinden sorumlu tutulmalı, Gazze'ye saldırılar durmalı" dedi.